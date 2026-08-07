Mi lesz az MCC-vagyonnal? Erről kérdeztük Magyar Pétert

Amit Orbán most csinál, azért szétszedte volna a régi ellenzéket

Pont akkor esik szét még jobban a Fidesz, amikor lenne fogás a Tiszán. Tusványostól a parlamentig, mi hazánkos beszólástól a kibontakozó energiaválságig húzódik a kérdés: megállt már a lejtőn a volt kormánypárt? Erről beszélgettünk a 444 stúdiójában.