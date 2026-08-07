Mi lesz az MCC-vagyonnal? Erről kérdeztük Magyar Pétert

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  • Megszűnt az alapítvány, ami az MCC fenntartója volt – mi lesz a hatalmas vagyonnal? Erről, és Paks 2 sorsáról és kérdeztük a miniszterelnököt.
  • A sajtótájékoztatón szó volt az energiahelyzetről, a közmédia ügyeiről és az elnökválasztásról - erről bővebben itt.
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