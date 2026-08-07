„Semmilyen utasítást nem adtam” – Magyar Péter a közmédia hirtelen vezetőváltásairól

„Ez nincs az ország legnagyobb gondjai között” – mondta a miniszterelnök arról, hogy a megjegyzése után azonnal leváltották a közmédia frissen kinevezett vezetőit.

Három jelölt közül választja ki szombaton a Tisza-frakció, hogy kit javasolnak az Országgyűlés számára köztársasági elnök-jelöltnek – mindegyikükkel van Magyarnak közös képe a Facebook-on.

5 százalékra csökkentették a tűzifa ÁFA-ját.

Kivizsgálják, milyen mulasztásokat követett el az előző kormány az energiagazdálkodás területén.

Magyar szerint a kormány méltányosságát jelzi, hogy a Mandiner azt ír, amit akar.

A pénteki kormányinfó legfontosabb pillanatai.

Pénteken ismét kormányinfót tartott a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében Magyar Péter miniszterelnök és a kormány két szóvivője.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kétnapos kormányülés során döntöttek az agrárkamarák függetlenségének megteremtéséről és egy új agrárstratégia létrehozásáról. Előbbi biztosítása érdekében a kamarai vezetők összeférhetetlenségi szabályait szigorítani fogják. A kormányszóvivők bejelentették, hogy a károsult gazdákat egy szuperelőleg kifizetésével segíti majd meg a kormány, és ezt már szeptemberben folyósítják majd a 150 ezer érintett gazdálkodónak.

Az Országgyűlés a múlt héten elfogadta a vagyonvédelmi hivatal felállításáról szóló törvényt. A hivatal azután áll majd fel, hogy elnökét és annak négy helyettesét megválasztják – hangzott el a kormányinfón. A pozíciókra augusztus 16-ig várják a pályázatokat. Augusztus 25 és 27 között kerül sor a jelöltek nyilvános meghallgatására. Ezt követően – még augusztusban – dönt majd az Országgyűlés a hivatal vezetőinek kinevezéséről. A hivatal egyedül az Országgyűlésnek tartozik majd beszámolási kötelezettséggel.

A kormány döntött továbbá az uniós pénzek transzparens felhasználásáról is – de legalábbis arról, hogy az uniós forrásokat felhasználó szervek kötelesek lesznek nyilvánossá tenni gazdálkodásukat. Az egészségügyi kérdésekre térve a kormányszóvivők bejelentették, hogy megszüntetik azt a kiskaput, amin keresztül a dohánycégek idáig burkolt reklámcélokra tudták felhasználni a társadalmi felelősségvállalás-kampányaikat.

A kormány ezen felül elfogadott egy előterjesztést a rákszűrések elterjesztésének illetve népszerűsítésének érdekében. Magyar Péter és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is aláveti majd magát szűrővizsgálatoknak, hogy ezzel is népszerűsítsék a programot.

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 7-én, jobbról Magyar Éva kormányszóvivõ Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Magyar Péter ezután vette át a szót a kormányszóvivőktől és rövid úton az energiahelyzetről kezdett beszélni. Bejelentette, hogy

a kormány az őszi illetve téli fűtési szezon közeledtével csökkenti a tüzifa ÁFA-ját 27-ről 5 százalékra.

A miniszterelnök a délelőtti bejelentkezését követően ismét köszönetet mondott mindenkinek, ideértve a lakosságot, aki segített túllépni a hőség okozta válsághelyzeten.

Nincs szükség önkéntes fogyasztáscsökkentésre, újraindulnak a tehervonatok a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban, és felfüggesztik a home office munkavégzést is az államigazgatásban – jelentette be ismét Magyar, hozzátéve, hogy szombattól a harmadfokú hőségriasztást másodfokúra változtatják. Pakson az utolsó turbina stabilan üzemel.

Az Orbán-kormány öröksége drámai – fogalmazott a miniszterelnök, rátérve arra, hogy milyen állapotban van az ország energiaellátási biztonsága. Magyar szerint ki fogják vizsgálni, hogy milyen elkerülhetetlen fejlesztések maradtak el a víz- és az energiaügy területén – és erre vissza-vissza utalva hosszan beszélt arról, mekkora felelősség terheli az előző kormányt a kialakult helyzetért. Mindezt szembeállította azzal, hogy eközben Paks és az MVM milliárdokat költött el különböző kommunikációs kampányokra.

Magyar felidézte, hogy még fideszes politikusok is arra bíztatták a lakosságot az elmúlt napokban, hogy fogyasszanak túl, és hozzák nehéz helyzetbe az országot. Hogy úgy cselekedtek, mint amit kormányon kritizáltak: vagyis hogy minél rosszabb az országnak, annál jobb az ellenzéknek.

„A Fidesznek oka lehetett volna némi önmérsékletre, mert épp azokat a problémákat kell megoldanunk, amiket ők okoztak” – mondta Magyar, kiemelve, hogy a kezdete óta Orbán Viktor meg sem szólalt a válsághelyzettel kapcsolatban. Szerinte az ellenzék felelőtlenül viselkedik ebben a helyzetben, amikor hazudozik és dezinformálni igyekszik a lakosságot.

„Ha mást nem tudnak tenni, legalább mélyen hallgassanak”

– üzente nekik a kormányfő.

Magyar ezután hosszan beszélt arról, hogy az Orbán-kormány gáncsolta, de a Tisza-kormány komolyan fog invesztálni a megújuló energiatermelésbe, leginkább szélerőművek létesítésébe. A tervük az, hogy 700 megawattnyi szélerőmű-kapacitásról szóló pályázatot írnak ki még augusztus végéig.

A kérdések során mindezt Magyar azzal egészítette ki, hogy a legfontosabb a hálózatfejlesztés, ez az előfeltétele annak, hogy szélerőművek létesüljenek, de addig is létfontosságú, hogy a tárolókapacitások bővüljenek.

Az RTL első kérdésére azt felelte Magyar, hogy nem tárgyalta a kormány az árstoppok kivezetését.

„Egy rendszerváltásra kaptunk felhatalmazást és elvárást. Túl van lihegve ez a téma. Egyesek azt gondolják, hogy egy miniszterelnöki kommentnek ekkora hatása van. (...) Folytatni fogom a kommentelést”

– mondta ezután Magyar, amikor a közmédiában történtekről kérdezte őt a tévécsatorna riportere. Hozzátette azt is, hogy a közmédia döntéshozóinak

„semmilyen utasítást nem adtam, nem is ismerem az illetőket, de a nyilatkozataikat olvastam”.

Az ATV a köztársasági elnök-jelöltekről kérdezte a miniszterelnököt, aki elmondta, hogy másnap a frakció három jelölt közül tesz majd javaslatot az Országgyűlésnek arra, hogy kedden megválassza az új elnököt. Magyar azt is mondta, hogy aki figyelte az elmúlt hetekben a közéletet, az aligha fog meglepődni. (Ez alapján feltehetően Fülöp Botond, Romsics Ignác és Baka András lehet a három lehetséges jelölt.)

A 444 azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy mi lesz az MCC vagyonelemeivel – például a Librivel vagy a Mandinerre –, miután július 31-el a kormány döntött a KEKVA-rendszer megszüntetéséről.

Magyar azzal kezdte a válaszát, hogy a továbbra is fideszes vonalat tartó Mandiner jó példa arra, mennyire nem szól bele a kormány, milyen tartalom jelenik meg a kormány által irányított felületeken is. (Zárójelbe jegyezzük meg, hogy júniusban a miniszterelnök még szinte hencegett azzal, hogy „mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát”.)

A miniszterelnök szerint megvizsgálják majd az alapítvány tevékenységét, és hogy ezen a tevékenységen belül mi minősül valóságos közfeladatnak. Ez dönt majd arról is, hogy mely ingatlanokat, kiadóvállalatokat vagy cégeket privatizálnak, és miket nem. Magyar elmondta, hoyg az MNV-n belül lesz egy portfólió-kezelő társaság, amely eldönti majd, hogy mely vagyonelemeket van értelme az államnak megtartani vagy értékesíteni.

A 444 másik kérdésére Magyar azt mondta, hogy zajlik még az átvilágítás, de ez alapján nem biztató mindaz, amit Paks 2 terveit illetően látnak a szakemberek. Nem a kormányfő fogja eldönteni, hogy megvalósuljon a terv, de egyelőre nem optimista. Magyar szerint előbb meg kell várni ennek az átvilágításnak az eredményét, de mindenképp fel kell készülni az országnak egy tartósan alacsony vízállásra, ezért az új erőműről szóló döntésig is elő kell állni átmeneti megoldásokkal.

A Telex kérdése a miniszterelnök azt válaszolta, hogy a szakemberek szerint sincs teljesen rendben Paks 2 jelenlegi engedélyeztetése, ezért itt még további vizsgálatokra van szükség. Magyar szerint sok átalakításra lesz szükség ahhoz, hogy a paksi blokkokra beadott hosszabbítási kérelmeket – amik jelenleg legfeljebb 2037-ig érvényesek – meg tudják hosszabbítani, ha szükséges. A miniszterelnök szerint ki kell vizsgálni a februárban indított betonöntést Paks 2-nél, Szijjártó Péter lehetséges felelősségével együtt. Szintén a Telex kérdésére Magyar megerősítette, hogy van közös képe azzal a három elnökjelöltekkel, akikről szombaton tárgyal majd a Tisza-frakció.

Magyar némileg ingerülten reagált, amikor a Népszava ismét a közmédia vezetőiről kérdezte. A miniszterelnök azt mondta, hogy ez messze nincs most az ország előtt álló legfontosabb kihívások között, és vannak újságírók, akik azért igyekeznek hitelteleníteni a felmerülő jelölteket vagy már kinevezett vezetőket, mert a helyükre pályáznának. De azt is mondta, hogy nincs tudomása a folyamat állásáról, mert ez nem az ő dolga.

A Magyar Hang Orbán Viktor személyes felelősségét firtatta az elmúlt tizenhat évben elmaradt energiafejlesztések miatt. Magyar azt mondta, nem tudja megítélni, terheli-e büntetőjogi felelősség a volt miniszterelnököt, de azt elítélte, hogy a Fidesz elnöke meg sem szólalt a kialakult válsághelyzetben. Azzal kapcsolatban kitérő választ adott, hogy milyen formában tartják meg az idei augusztus 20-i ünnepségeket. A miniszterelnök szerint már idén is szerényebb és rövidebb lesz a tüzijáték és hosszútávon is egy „környezet- és állatbarát” drónshow felé mozdulnának majd el.

Az Mfor kérdésére Magyar azt mondta, hogy akár egy hónapba is beletelhet, mire a Paksi Atomerőmű teljesen újraindul, mivel augusztusban érdemben nem szokott változni a Duna vízszintje.

Magyar a sajtótájékoztató vége felé közeledve elmondta még, hogy tartanak az aranykonvoj-ügy vizsgálatai, és amint lesz újabb nyilvánosságra hozható információ, azzal előállnak majd. A miniszterelnök szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal sikerét az jelzi majd, mennyi vagyont szerez vissza, és milyen bizalommal lesznek iránta a választópolgárok. Azt nem tudta megmondani, mekkora lesz a hivatal költségvetése, de szerinte ha „6 milliárdot el lehetett verni a Szuverenitásvédelmi Hivatalra, akkor erre is kell legyen ennyi pénz.”

A kormányinfó utolsó blokkjában Magyar beszámolt arról, hogy időközben tűz ütött ki a MOL pozsonyi olajfinomítójában, de sikerült már eloltani, és senki nem sérült meg.