Magyar Péter: Szombattól hosszú ideig újra nem várható csapadék, így jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket

A miniszterelnök – nem sokkal a következő sajtótájékoztatója előtt – 7 perces videóban beszélt az energiaválsággal kapcsolatban.

Köszönetet mondott az összefogásért, és elismételte, hogy mától nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre. Így az állami szférában vége a rendkívüli otthoni munkavégzésnek, és újraindulnak azok a tehervonatok is, amik az elmúlt napokban 17 és 22 óra között, a legnagyobb terhelésű időszakban nem közlekedtek, sőt vissza lehet kapcsolni az épületek díszkivilágítását is.

Magyar Péter szerint az eddigieknél sokkal jobban kell vigyáznunk a természeti kincseinkre, úgyhogy „vigyük magunkkal ezeknek a napoknak a tanulságát”.

Ami Paksot illeti, a helyzet javult, de továbbra is nehéz: mára 13 cm-rel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 centivel emelkedő vízszint, de szombattól hosszú ideig újra nem várható csapadék, így „jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket”. „Az egyetlen turbina stabilan termel” – monda.

A Védelmi Munkacsoport meg fogja vizsgálni, milyen mulasztások történtek és milyen beruházásokkal tudják ellenállóbbá tenni a magyar gazdaságot.