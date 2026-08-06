Magyar Péter: Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

„Közösen megcsináltuk, és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre” – posztolta Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök hozzátette, hogy péntek reggel ismerteti a Védelmi Munkacsoport döntéseit.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azután kérte fogyasztáscsökkentésre a lakosságot, hogy energiaválság alakult ki az országban, mert a Duna alacsony vízállása miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű turbináit. A miniszterelnök augusztus 2-án arról beszélt, hogy a következő 5 nap lesz a legkritikusabb, mivel szinte minden nap 40 fok feletti csúcshőmérséklet várható, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet.

Bár sokáig úgy nézett ki, hogy az atomerőművet teljesen le kell állítani, az utolsó turbinát végül végig üzemben tudták tartani.