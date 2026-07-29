„Fenekestül felfordult az életem” – tanárok a polgári engedetlenség után

Vezetőszáron elvitt fideszesek a világmegfejtések helyett

Olyan valóságra ébredtünk, amiről azt gondoltuk, hogy csak rossz vicc, értékelte a helyzetet Orbán Viktor. Tusványoson idén pull up-oltak válságtagadók, reménykedők, de még olyanok is, akik önállósodnának. A vereség okairól, a Fidesz válságáról és a polgári-radikális ellentétről kérdeztük a résztvevőket.