„Fenekestül felfordult az életem” – tanárok a polgári engedetlenség után

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  • Az elmúlt években egymás után vállaltak polgári engedetlenséget olyan tanárok, akiknek nem maradt más eszközük.
  • Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak.
  • Mi lett velük azóta?
  • Készítette: Fiantok Dániel, Horváth Balázs.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretében készült.
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