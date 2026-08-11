A Fidesz leváltotta, köztársasági elnökként tér vissza

Orbán rendszerének páriája volt, most köztársasági elnök lett

A Fidesz ellenzékben még támogatta, hogy Baka András legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, hatalmon már nem bírták elviselni a kritikáit, és rövid úton megszabadultak tőle. De ez nem volt elég, meg is alázták. Létezik annál nagyobb elégtétel, hogy most ő a köztársasági elnök?