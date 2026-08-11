Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek

A jog ritkán kíván tökéletes megoldást, inkább kereteket teremt arra, hogy a vitákat szabályok közt rendezik. A köztársasági elnök feladata is hasonló Baka szerint.

Sokszor kellett a történelem során újrakezdeni, de a súlyos törések után mindig voltak nemzedékek, amelyek képesek voltak közösséget, országot építeni. Baka szerint most megint ez a feladat. Nem lehet visszatérni ahhoz, ami régen volt, az eltelt idő megváltoztatta az országot, Európát és a világot is.

A változás nem egy elveszett múlt helyreállításának lehetősége - folytatta az elnök. Tanulni kell abból, amit jól csináltunk, és abból, amit elrontottunk. "Nem egy régi Magyarországot kell visszakapni". Baka szerint az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol megbecsülik az ápolót és tanárt, ahová szívesen térnek vissza a külföldön élők, és ahol az idős ember nem érzi magát feleslegesnek. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van - zárta beszédét Baka András.