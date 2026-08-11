Megválasztották Baka Andrást köztársasági elnöknek

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Búcsúzunk!
A beszédet ebben a cikkben foglaltuk össze.
Búcsúzunk!
A beszédet ebben a cikkben foglaltuk össze.
A Fidesz ellenzékben még támogatta, hogy Baka András legyen a Legfelsőbb Bíróság elnöke, hatalmon már nem bírták elviselni a kritikáit, és rövid úton megszabadultak tőle. De ez nem volt elég, meg is alázták. Létezik annál nagyobb elégtétel, hogy most ő a köztársasági elnök?
majd zárásként elénekelték a Szózatot.
A jog ritkán kíván tökéletes megoldást, inkább kereteket teremt arra, hogy a vitákat szabályok közt rendezik. A köztársasági elnök feladata is hasonló Baka szerint.
Sokszor kellett a történelem során újrakezdeni, de a súlyos törések után mindig voltak nemzedékek, amelyek képesek voltak közösséget, országot építeni. Baka szerint most megint ez a feladat. Nem lehet visszatérni ahhoz, ami régen volt, az eltelt idő megváltoztatta az országot, Európát és a világot is.
A változás nem egy elveszett múlt helyreállításának lehetősége - folytatta az elnök. Tanulni kell abból, amit jól csináltunk, és abból, amit elrontottunk. "Nem egy régi Magyarországot kell visszakapni". Baka szerint az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol megbecsülik az ápolót és tanárt, ahová szívesen térnek vissza a külföldön élők, és ahol az idős ember nem érzi magát feleslegesnek. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van - zárta beszédét Baka András.
A köztársasági elnök nem tud minden társadalmi problémára megoldást találni, de figyelmet adhat olyan ügyeknek és társadalmi csoportoknak, amiknek a hangja alig hallatszik - folytatta Baka, milyen szerepfelfogásra készül.
Az ország képviselete nem ér véget a határoknál, de itt is független államfői szerepre készül. Az államfőnek sajátos lehetősége van arra, hogy az ország nemzetközi kapcsolatait segítse. A szövetségesekkel megromlott a viszony, ennek helyreállítása nemzeti érdek - mondta Baka. "Az európai kötődés nem csak külpolitikai kérdés. Magyarország helye Európában történelmünk, kultúránk és érdekeink következménye."
A határon túli magyarokról azt mondja, felelősséget érez azokért, akik a határokon kívül tartoznak a nemzethez, jogaik védelme az állam tartós érdeke.
Egy alkotmány stabilitását az adja, ha az nem egypárti, és a társadalom a magáénak tekinti - folytatta Baka. Egy új alkotmány létrehozása több kell, hogy legyen a a parlamenti jogalkotásnál, társadalmi vitára is szükség van, és olyan egyeztetésre, ami kifejezni azt a demokratikus kultúrát, amit képviselnie kell.
A hatalom korlátainak megteremtésével mindenki szabadságát biztosítják. A köztársasági elnöknek nem feladata egy új alkotmány megalkotása, de képviselnie kell a szakmai vitát, és ki kell állnia amellett, hogy az alkotmányozás ne egy politikai erő kezében legyen. Ezt saját pályáján is megtapasztalta. Egy demokratikus intézmény tekintélyét az adja, hogy konfliktushelyzetekben is képes saját elveihez hű maradni, ezt az elvet akarja követni elnökként is.
Egy választás önmagában nem állítja vissza a jogállamot, ahhoz szükség van új alkotmányra, szabad választásokra, független bíróságokra, hatékony alkotmánybíráskodásra, szabad nyilvánosságra és ellenőrizhető kormányzásra, valamint demokratikus és működő alkotmányos kultúrára. Ebben a kultúrában Baka András szerint a hatalom korlátozása nem akadály, a politikai ellenfél nem ellenség, a kritika nem árulás, a kompromisszum pedig nem gyengeség,
Baka ezután arról beszélt, hogy az elnök legalapvetőbb feladata, hogy kifejezze a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Ez pártpolitkai semlegességet jelent, de nem értéksemlegességet - hangsúlyozta. Egy demokratikus társadalom sokszínű, az elnöknek egy ellentétektől feszített, sokszínű közösség képviseletében el kell ismerni az álláspontokat. Nem kell mesterséges egyetértést teremtenie. A nemzet egysége Baka András számára azt jelenti, hogy mindenki egyenlő méltósággal és jogokkal tartoznak ugyanahhoz a nemzethez, a nézetkülönbségektől függetlenül.
Arról is beszélt, hogy a köztársasági elnöknek az alkotmányos rend, az EU és az ország alapértékeit kell követnie és erősítenie.
Baka András arról beszélt, korábban olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foglyul ejtette az államot és intézményeit, majd eljutott a rendeleti kormányzásig. A hatalmi ágak nem különültek el, nem voltak fékek és ellensúlyok. Mindneki felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer. A köztársasági elnök nem írhat alá törvényeket formalitásként, nem tekintheti magát a kormány meghosszabbított kezének, és nem hallgathat, mikor az alkotmányos működés forog kockán.
A valódi biztosítékot olyan alkotmányos rend jelenti, ami biztosítja az alapvető jogokat és az intézményi egyensúlyt.
Más felelőssége van annak, aki a hatalmat gyakorolta, kiszolgálta, vagy aki hallgatott, de a tanulságot mindenkinek le kell vonni.
Baka András szerint egy demokrácia nem csak akkor sérül, amikor valaki túllépi a hatalmát, hanem akkor is, amikor egy társadalom hozzászokik ahhoz, hogy ez megtörténhet
Arról is beszélt, hogy az elmúlt időszak a bizakodásra is okot ad. Rendkívüli történt - a szabadság iránti igény, ami hosszú időn át elszórtan jelent meg, egyszercsak a társadalom legkülönbözőbb időszakban talált visszhangra. A valóság erősebb lett annál a képnél, amit hosszú ideig megpróbáltak kialakítani róla. Ebben a folyamatban nagy szerepet vállaltak a fiatalok - mondja Baka. Egy demokrácia jövője nem csak azon múlik, hogy a következő nemzedék elmegy-e szavazni, hanem hogy hajlandó-e kérdezni, felelősséget vállalni.
A társadalom mély megosztottsága az elmúlt évek legsúlyosabb következménye - mondta Baka. Egymással szembe állítottak társadalmi csoportokat, újságírók, civilek, másként gondolkodó polgárok váltak gyűlölködő kampányok célpontjává.
Azt akarták elhitetni, hogy aki mást gondol, az ellenség. Így nem lehet közös jövőt építeni. Igazságtételre és önmérsékletre van szükség. Jogsértést fel kell tárni, a közpénz felhasználását ellenőrizni kell. Nem lehet az új Magyarországot a bosszúra építeni. Aki nem változást akart, annak nem kell megtagadnia a hitet ahhoz, hogy ugyanannyi hely jusson neki az országban - mondta Baka András.
Nem jelentheti azt a változás, hogy most másoknak kell félni.
Baka András a beszédében azt mondta, nagy megtiszteltetés, kivételes bizalom számára az országgyűlés határozata, amivel elnökké választották. Váratlan, zavarba ejtő és megtisztelő volt a jelölése. Azért vállalta a felkérést, mert úgy gondolja, olyan időszak van, mikor az állam működéséről való gondolkodásra van szükség.
Köszöni az ajánlásokat is.
Baka András arról beszélt, a társadalom többsége felszabadulást és reményt érez, más bizonytalanságot, ezek az érzések együtt vannak jelen a mai Magyarországon. „Egy demokratikus társadalomban ez nem rendellenesség, hanem természetes állapot. Éppen ezért ezen új korszak kezdetén nem kerülhetjük el a szembenézést, tudnunk, értenünk kell, hogy hogyan jutottunk el idáig.”
Baka szerint egy generációnyi időt vesztegetett el a nemzet, sereghajtó országgá vált. Az elmúlt 20 évben súlyos válságba került az ország, ami kiterjedt a jogállamiságra, a gazdaságra, a társadalomra, az államháztartásra, az energiaellátásra, a vízgazdálkodásra, a környezetvédelemre és a közlekedésre. „Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, oktatás és gyerekvédelem. Minden olyan terület válságban van, ami meghatározza az életet.” A közös javak magánérdekbe kerültek, a közbeszerzések rendszere, közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vetnek fel, amire határozott választ kell adni.
Baka szerint a jogállam attól működik, hogy az emberek elhiszik, a szabályok mindenkire vonatkoznak.
őt követte Magyar Péter, majd Bujdosó Andrea frakcióvezető.
A titkos szavazásban 146 szavazó vette fel a szavazólapot, ugyanennyi szavazott: ebből 140 volt igen, 6 nem szavazat. Ez utóbbi feltehetőleg a Mi Hazánk frakciója. A szavazás tehát érvényes volt, az országgyűlés Baka Andrást köztársasági elnökké megválasztotta.
2026. augusztus 19-én lép hivatalba – mondta az ülés vezetője.
Magyar Péter és a már nem sokáig ideiglenes köztársasági elnök Forsthoffer Ágnes közös fotóhoz pózol:
Helyszíni tudósítónk jelenti, hogy már lement a szavazás, a kizárólag a képviselők számára hozzáférhető folyosóról levették a piros kordont, jelenleg a szavazatok összeszámlálása zajlik.
A képviselők egy része visszatért az ülésterembe, több miniszter a padsorok között beszélget – Baka még nincs jelen.
Úgy tudjuk, beiktatás után a tiszások tartanak egy fogadást. A jelen állás szerint Baka úgy fog elvonulni a teremből, hogy a sajtó nem fogja tudni kérdezni.
Amellett, hogy az ellenzék Sulyok Tamás alaptörvény-módosítással való eltávolítása miatt illegitimnek tartja Baka András megválasztását, az utóbbi napokban több korábbi döntése miatt is kritika érte az egykori legfelsőbb bírót. Az egyik 1956-ot, a másik 2006-ot érinti, ezért a Mi Hazánk és a Fidesz is felháborítónak tartja, hogy Baka mondhasson beszédet idén a forradalom 70. évfordulóján.
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője például azt írta, hogy „Baka András a saját hazáját perelte be nemzetközi fórumon lényegesen kisebb sérelemért, mint amivel most a köztársasági elnöki tisztség megüresedését a Tisza előidézte” – utalva arra, hogy Bakát 2011-ben törvény- és alkotmánymódosítással távolították el a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjáról, három és fél évvel mandátumának lejárta előtt. Baka ezután kérelmet nyújtott be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságára, és ahogy korábban a Lakmusz megírta, a bíróság úgy találta, hogy eltávolítása a bírói testület éléről törvénytelen volt, mivel sértette a szabad véleménynyilvánításhoz és a tisztességes tárgyaláshoz való jogát.
Emellett az ellenzéki pártok azzal bírálták Bakát, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjaként az 1956-os forradalom alatt századosként tevékenykedő Korbely János felmentése mellett szavazott. Vagy ahogy Toroczkai László fogalmazott, Baka „emberiesség ellen elkövetett bűnök hóhérjait mentegette”. A Lakmusz megnézte, milyen bírói szerepe volt Bakának Korbely János ügyében, ahol a nemzetközi bíróságnak arról kellett döntenie, valóban emberiség elleni bűntett történt, vagy elévülő volt a bűncselekmény.
Kritizálták Bakát azért is, mert – Toroczkai szavaival élve – Baka megtagadta a jóvátételt „a 2006-os politikai terror áldozataitól”.