Túlmozogta, elkapkodta – ezt a napot nem Magyar Péter nyerte

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Van a 444 belső levelezőlistáján egy évek óta visszatérő poén, „a Fidesz nyerte a mai napot?” levélfolyam, még akkor indult, amikor a propagandamédia erőnek erejével igyekezett bizonygatni minden egyes nap, hogy azt a napot bizony a Fidesz nyerte. 2024 februárja, a kegyelmi botrány kirobbanása, illetve Magyar Péter politikai színre lépése után egyre többször volt ez a kísérletük izzadságszagú, és gyakrabban jött olyan levél ebbe a threadbe, hogy a mait nem, hogy a mait sem, vagy hogy a mait sem húznám be egyértelműen és így tovább.

Hogy a mait – ami, mire ezt olvassátok, már tegnap lesz – a Fidesz nyerte volna, azt talán korai még kijelenteni. Azt viszont nem, hogy eljött az „ezt a napot nem Magyar Péter nyerte” thread elindításának ideje is. Önmagában nem rossz eredmény egy politikustól, akit több mint két éven át próbált lejártani a pártállami hatalom, annak mindenre elszánt és minden gátlástól mentes propagandagépezete, majd a végén már a titkosszolgálatok is, hogy ezt ennyi ideig megúszta ezt – ugyanakkor több szempontból is figyelemreméltó, hogy éppen most és éppen egy ilyen helyzetben sikerült látványos kudarcot vallania.

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péternek a szombat estétől hétfő estéig eltelt 48 órában az államfőválasztás körüli politikai játszmában egy abszolút nyerő helyzetből sikerült abszolút vesztes helyzetbe lavíroznia magát, miközben túlmozgásban és kapkodásban a legdicsőbb Gyurcsány Ferenc-i hagyományokat idézte fel a mögöttünk hagyott napokban.

Magyar ebben a 48 órában szinte minden hibát elkövetett, amit egyetlen topikban politikus elkövethet. Az eset rámutatott arra, milyen markáns különbségek vannak a hatalomgyakorlási és politizálási módszerében, kommunikációs technikájában Orbán Viktorhoz képest, amit akár megpróbálhat a saját javára fordítani, az esetnek hosszabb távon mégis inkább negatív következményei lehetnek a számára.

Amikor szombat délután Sulyok Tamás végül aláírta az alaptörvény módosítását és ezzel együtt a saját halálos politikai ítéletét, elég komoly sikert ünnepelhetett a kormányfő a verbális abúzust emlegető elnöki határozat ellenére is. Ugyanakkor az azóta eltelt események azt mutatják, hogy mintha készületlenül érte volna, hogy a Fidesz által 2024 elején államfői székbe ültetett Sulyok nem küzd tovább. Szombat este óta ugyanis több, egymásnak ellentmondó, nem átgondolt lépése, illetve nyilatkozata volt a miniszterelnöknek a folytatásról. Igaz, nem most adta első tanújelét annak, hogy a személyügyi kérdésekben hajlamos kellő körültekintés és megfontoltság nélkül dönteni. De ami kétszer még szimpatikus gesztus volt, harmadjára már nem bizonyult annak.