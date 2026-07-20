Polgár Judit nem lesz köztársasági elnök

„Nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni” – írta hétfőn este közösségi oldalán Polgár Judit.
A világ valaha volt legjobb női sakkozója kifejtette, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, és rendkívül hálás érte.
„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek” – írta, mielőtt leszögezte volna, hogy nem tud eleget tenni a felkérésnek.
Végül hozzátette: egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogat majd a célok elérésében.
Magyar Péter miniszterelnök a poszt alatt reagált a bejelentésre. Azt írta, „köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre!”
Polgár Juditot vasárnap „jelölte” köztársasági elnöknek 16 ismert személyiség, köztük sportolók és művészek, mint utóbb kiderült, a korábban a Fidesz támogatójaként ismert Nagy Tímea olimpiai bajnok kezdeményezésére. Még a Polgár Juditot ajánló kiválóságok szerint is lehetne több jelölt a köztársasági elnöki posztra, írtuk hétfőn délután, miután érdeklődtünk az aláíróknál a történtekről.
Előzőleg a miniszterelnök Polgár Judit nevének említése nélkül beszélt az államfői poszt jövőjéről és „tiszta lapról” a Parlamentben napirend előtt. Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője ezzel szemben ugyanott azt mondta, Polgár a legalkalmasabb államfőjelölt, akit a képviselőcsoport egyhangúlag támogat.
Ha így néz ki egy társadalmi egyeztetés a Tiszánál, akkor nem állunk túl jól, írta még a parlamenti vitát megelőzően véleménycikkében Diószegi-Horváth Nóra a 444-en, kifejtve: nem arról van szó, hogy Polgár Judit alkalmas-e köztársasági elnöknek, vagy sem. Hanem arról, hogy a miniszterelnök – aki vasárnap este a közösségi oldalán biztosította támogatásáról a Polgár-ötletet – bármilyen társadalmi egyeztetés nélkül jelent be egy ilyen horderejű dolgot, miközben a javaslatot tevő 16 ember érdemeit nem elvitatva másoknak még lehetnének más ötletei, amiket érdemes lehetett volna megvárni.
Magyar Péter vasárnap posztolt arról, hogy a sakknagymestert kéri fel köztársasági elnöknek.
Magyar Péter szombaton még amellett tett hitet, hogy füstös szivarszobák helyett közösen döntsünk, majd vasárnap este már azt közölte, hogy hétfőn megkérdezi Polgár Juditot, akar-e ő lenni a köztársasági elnök.
Megkérdeztük Kapu Tibort, Parti Nagy Lajost és Nagy Tímeát, hogyan állt össze a támogatói csapat. Többeket meglepett, hogy társadalmi egyeztetés helyett Magyar Péter már az első lépés után eredményt hirdetett.
Szerinte akik azt mondják, jogásznak, közgazdásznak kell lennie az elnöknek, azok nem értik, miért jött létre a Tisza, és mi történt április 12-én.