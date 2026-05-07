Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton

A Tisza Párt csütörtök este közölte, hogy visszalép Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora a miniszteri jelöléstől. Magyar Péter épp egy hete jelentette be, hogy őt jelölik az Igazságügyi minisztérium irányítására. Mivel Melléthei-Barna tavaly szeptemberben feleségül vette Magyar Péter húgát, és azóta közös gyerekük is született, az ellenzék nepotizmussal kezdte vádolni az alakuló kormányt.

Melléthei-Barna Márton a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A közleményben Melléthei-Barna ezekre a kritikákra reagálva azt írta, hogy az igazságügyi miniszteri pozícióra való jelölése hatalmas megtiszteltetés volt számára, „és egyáltalán nem a fél éve fennálló rokoni, vagy az évtizedek óta fennálló baráti kapcsolatnak szólt”. De belátta, hogy a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolata most nem segíti a társadalmi konszenzus növelését „a jogállam és az igazságtétel mögött”.

Ugyanakkor továbbra is hisz abban, hogy „mind jogi, politikai, erkölcsi és emberi szempontból kikezdhetetlen” lett volna a kormánytagsága, de belátta, hogy most úgy tudja segíteni a „nemzeti egységet”, ha hátrébb lép.

Majd hozzátette, hogy annak érdekében, hogy „a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra”, Magyar Péterrel abban maradtak, „hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság”.

Korábban Magyar Péter a nepotizmust emlegető kritikákra azzal reagált, hogy Melléthei-Barna Márton jóval később lett a sógora, mint hogy csatlakozott a Tiszához. Korábban írtunk arról, hogy a két férfi barátsága még az egyetem alatt kezdődött, majd Melléthei-Barna tagja volt annak a szűk körnek, aminek tagjai már a 2024-es kezdetektől Magyar mellett álltak. Például ő képviselte a Tiszát a propagandasajtó elleni perekben, de egyébként a háttérben maradt, onnan irányította a párt jogi ügyeit. Ő szervezte meg a párt jogi csapatát.

Melléthei-Barna Márton visszalépésére Magyar Péter kommentben azt írta: „Tisztelem, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna belőle.A munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként.” Hozzátette, hogy az új miniszterjelöltet pénteken jelenti be.

