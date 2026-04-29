Átforgatták a földet – a Tisza kampányának belső története tíz fejezetben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

2025 októberében a Tisza Párt legfelső vezetésének tagjai egyenként beléptek egy szobába a párt Szépvölgyi úti irodájában, hogy elolvassanak egy nagyjából 120 oldalas dokumentumot. A telefonjaikat kint kell hagyniuk, másolatot, fotókat nem készíthettek. Az irat teljes titokban készült, csak egy példányban nyomtatták ki, és csak a legszűkebb vezetői kör, kevesebb mint tíz ember olvasta. Ez volt a párt kampánystratégiája a 2026-os országgyűlési választásokra.

A stratégiát Tóth Péter kampányfőnök és pár fős csapata írta. 16 célt fogalmaztak meg, amit a pártnak el kell érnie, hogy megnyerjék az áprilisi választásokat. Ezek közül az első és legfontosabb volt, hogy a választásra népszavazásként tekintsenek a szavazók. Egyértelmű helyzetet akartak teremteni, ahol a választók vagy a rendszerváltásra szavaznak, vagy az ellen, a Tiszára, vagy a Fideszre. Aki nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktort tartja hatalomban – Magyar Péter ezt újra és újra elmondta a kampány során.

A pártelnök és Tóth végig szorosan együtt dolgoztak az elmúlt bő másfél évben. Jól szót értenek egymással, megvan a kölcsönös tisztelet, de a kampányfőnök mindig egyértelműen Magyar Péter alá pozícionálta magát, a politikai irányvonalat a pártelnök szabta meg.

Mindketten rajonganak a politikáért és a politikatörténetért, emiatt hamar megtalálták a közös hangot. Magyarról az őt régóta ismerők azt mondják, gyerekkora óta nem érdekeli más, csak a politika, hobbijai se igazán voltak soha.

Tóth az egyik legtapasztaltabb szakembernek számított itthon már azelőtt is, hogy Magyar felkérte kampányfőnöknek a Tiszához 2024 végén. Huszonéves volt, amikor először részt vett az édesapja, az 1994 óta Angyalföld polgármestereként dolgozó Tóth József kampányában, és Kész Zoltán kampányát is ő vezette a 2015-ös veszprémi időközi országgyűlési választáson, amivel akkor egy időre sikerült elvenni a kétharmadot a Fidesztől.

Magyar Péter és Tóth Péter

Tóth tudatosan a háttérben maradt a kampány során, szervezett, de személyi döntésekben is részt vett, különösen a jelöltkiválasztásban. Azok, akik együtt dolgoztak vele, nagy tudású, szigorú emberként jellemezték őt a 444-nek. „Minden választókerületről tud mindent, évtizedekre visszamenőleg. Egy zseni” – mondta róla egyik beosztottja. Hozzátette, hogy Tóth nagyon szorosan fogott minden jelöltet a kampány során, mindig konkrét elvárásai voltak, és azokat számon is kérte.

„Sokszor mondta, hogy lehet, most nem értünk vele egyet, például mert nem nyilatkozhattunk, de higgyük el, ezt kell csinálni. Ilyenkor mindig elmagyarázta, miért kér minket erre vagy arra. Azt is megjósolta, mikor fogunk kiakadni, mikor leszünk a legfáradtabbak, a család mikor fog ebben elfáradni. Ez meg is történt, de megnyugtató volt, hogy figyelmeztetett minket, és tényleg akkor történt, amikor mondta. Sokat beszélt ennek az egésznek az emberi, a lelki oldaláról” – mesélte a Tisza egyik megválasztott képviselője.

Tóthot nem érdekelte, amikor a fideszes propaganda vagy akár a független sajtó számon kérte a Tiszán, hogy a jelöltjeik sokáig nem nyilatkozhattak önállóan, vagy egyáltalán. A kampány során minden jelölt minden Facebook-posztját élesítés előtt le kellett ellenőriztetni a központtal. A hibázás lehetőségének kizárása volt a célja, és hitt abban, hogy eredményesebben tudnak kommunikálni a választóikkal, ha megkerülik a sajtót, és közvetlenül hozzájuk beszélnek. Magyar is és Tóth is mindig hangsúlyozták, hogy nem a nagyvárosi értelmiségi elitnek akarnak megfelelni, annak ellenére, hogy mindketten ebből a közegből jönnek.

Miskolc

Tóth ritkán engedett teret egyedi stratégiáknak, a módszere arra épült, hogy a Fideszt csak lábon lehet megverni, fókuszált kopogtatással, országjárással, minél több kézfogással. „Fegyelmezettséget, monotonitástűrést, és organikus elérést keresett a jelöltekben, ezt várta el mindenkitől” – magyarázta egyik forrásunk. 15 ezer aláírás összegyűjtését, „15 ezer kézfogást” kértek a jelöltektől minden választókerületben. Ez országosan több mint 1,5 millió „kontaktszemély”, ahogyan belül hívták az adatbázisban szereplőket.

Ennek az elképesztő igyekezetnek a motorja a Tisza Szigetek hálózata volt, amin keresztül sok tízezer ember ingyenmunkáját sikerült becsatornázni a Tisza kampányába. „Gerillaharc volt ez, aminek természetes célja a rendszerváltás” – foglalta össze a tapasztalatait a Szigetek működését ismerő forrásunk. „A tenni akarás volt a lényeg, ennek mi csak keretet és fókuszt adtunk” – mondta a Szigetek megszervezéséről.

A kampány során a Tiszához befutott több olyan, sokszor magánéleti természetű információ vezető politikusokról, ami súlyos károkat okozhatott volna a Fidesznek, ha nyilvánosságra kerül. A legfelső szinten született arról döntés, hogy ezeket nem használják fel. Tóth végig ragaszkodott ahhoz, hogy nem indulhatnak fekete kampányok a Tisza részéről – erről a választás után a Partizánnak adott interjújában is beszélt. Azt is elmondta, hogy ezek az anyagokat azóta megsemmisítette. Ahhoz is ragaszkodott, hogy a megbízatása a választásig tart, bármi legyen is a végeredmény. A kitűzött 16 célból a kampány végére szinte mindet elérték.

A kampány során és a választás óta eltelt időszakban több tucat háttérbeszélgetést folytattunk jelöltekkel, helyi szinten és az országos kampányon dolgozó tiszásokkal, háttéremberekkel és vezetőkkel arról, hogyan sikerült az állampárti módszerekkel levezényelt lejárató kampányok és titkosszolgálati műveletek ellenére a modernkori magyar történelemben példátlan választási sikert elérnie a pártnak. Mindannyian név nélkül nyilatkoztak nekünk, hogy szabadon beszélhessenek a belső folyamatokról.

I.

Átlagos pesti kávézó felső emeletén találkozunk a Tisza központi kampánycsapatának egyik tagjával. Ezek a beszélgetések mindig ugyanúgy kezdődnek. Leül, aztán kicsit megemelkedik a székében, és mint két revolvert, kihúzza a zsebeiből a két telefonját, és becsúsztatja őket a combja alá. Így talán nem hallani a telefonon keresztül, ha suttogva beszélünk, de nem is kell kikapcsolni, bármikor hívhatják valami fontossal.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az ilyen elővigyázatosságok természetesen jönnek mindenkinél, aki a pártnál dolgozik. Fontos értekezletekre tilos bevinni készüléket, ablaktalan szobákban, vagy lehúzott redőny mellett beszélgetnek. A legjobb, ha inkább nem is hoznak magukkal telefont. A titkosított üzenetküldő régóta alap, csak azon folyik a kommunikáció, és ott is inkább eltűnő üzenetekben. A folyamatos megfigyelést a Tiszában adottságként kezelték, és erre minden okuk megvolt.