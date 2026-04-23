Tóth Péter: „Én tartottam vissza, és én végig magamnál tartottam azokat a pendrive-okat, amivel mondjuk mások családját tettük volna tönkre”

„Én egy feladatra szerződtem” – mondta Tóth Péter, a Tisza Párt kampányfőnöke a Partizánnak adott interjúban arra a kérdésre, miért nem akar szerepet vállalni a kormányzásban. Ebben az interjúban is elmondta, hogy az első időszakában kritikusan figyelte Magyar Pétert, de már 2024 tavaszán felfigyelt a dinamikájára és arra, hogy meg tudja szólítani az embereket. Magyar ekkor is járta az országot az EP-választási kampányban.

A legelső, Andrássy úton tartott március 15-i gyűlés még nem érte el az ingerküszöbét, akkor még azt az embert látta benne, aki elkapta a pillanatot, felszállt egy vonatra, de nem volt meggyőződve arról, hogy ennek milyen hosszútávú kimenetele lehet. Olyan villanásokat ugyanis már látott ellenzéki oldalon az elmúlt évtizedekben, hogy egy-egy rendezvényre összecsődítenek néhány tízezer embert.

Az országjáráson viszont látta bennne a hitet és őszinteséget, hogy meg akarja változtatni az ország sorsát, és valóban szeretné a rendszer végét. Látta azt is, Magyar mennyi munkát tesz bele, és hogyan rezonál rá a közönség.

Tóth Péter azt mondta, a politika meg tudja változtatni az embert, és Magyar is sokat formálódott az országjárások során.

„A legnagyobb jellemformálásán talán a nagyváradi úton ment végig, mikor elsétált Budapestről Nagyváradig. Egész nap beszélgetett, nem tudott ellépni az emberektől, és meglátta az igazi magyar valóságot, ami szembe jött velünk.”

Tóth Péter Fotó: Partizán / screenshot

Az EP választás után, 2024 őszén kezdtek tárgyalni arról, hogy beáll-e segíteni. Akkor döntött végleg, mikor Menczer Tamás a pécsi gyerekotthon előtt 15 centiről üvöltözött Magyar arcába, hogy „vége van, kicsi”. Tóth szerint Magyar méltósággal kezelte az agresszív ordibálást, ami az ő számára bizonyította az őszinteségét is.

Azt mondta, ő ugyanazt a kampánytechnikát, kampánylogikát alkalmazta, amiben 20 éve hisz, hogy terepen kell politikai többséget szerezni. (Tóth vitte annak idején Kész Zoltán időközi országgyűlési választási kampányát is, aki képes volt egyéniben nyerni, megbontva ezzel a Fidesz kétharmados többségét.) Abban is hisz, hogy olyan emberekre van szükség, akik komolyan gondolják a politikát, és nem munkának, hanem hivatásnak, küldetésnek tekintik azt. Szerinte az ilyen emberek tudnak hitelesek maradni. A legális adatbázisgyűjtést sem tartja ördögtől valónak.

Tóth szerint nem ő vitte sikerre a Tiszát, az egy közös siker, 50 ezer illetve 3,5 millió ember közös sikere, aminek a tetején ott van Magyar Péter, aki az egészet irányítja és mozgatja. Valamekkora szerepet azért tulajdonít magának is.

Gulyás Márton megkérdezte, hogyhogy nem csapott le rá Márki-Zay Péter 2022-ben (felmerült, hogy ő és Ruff Bálint adhatnának neki tanácsot a kampányban), mire Tóth azt mondta, ő egy elég makacs ember, mindig ugyanazokat a feltételeket támasztja mindenkinek, akivel dolgozni akart, mert ő ezeket gondolja a győzelem feltételének. Ennek viszont az elmúlt évtizedek ellenzéki pártjai nem akartak megfelelni, mert sok szereplőnek le kellett volna lépnie. Márki-Zay nem kért a tanácsaikból. Ő kicsekkolt volna, ha a korábban a parlamentben ülő ellenzéki pártok tagjai közül bárkivel bármilyen együttműködés lett volna, de ilyen nem került szóba.

Arról is beszélt, hogy a választás után 90 százalékban köszönő üzeneteket kapott, és nem gratulációt. „Szerintem, ha 16 évig olyan rendszer, olyan kormányzás lett volna, ami a nemzet javát akarja, akkor nem köszönő, hanem gratuláló üzeneteket kapnánk.”

Gulyás megkérdezte azt is, hogy mit mond el a Fideszen belüli kontraszelekcióról, és mennyire játszott szerepet a verségükben, hogy Magyart hagyták parlagon heverni a párton belül, noha többször is jelentkezett arra, hogy szívesen vállalna feladatokat. Tóth azt mondta, „egy ország szerencséje, hogyha ez így történt, egy nemzet lehet hálás a Fidesz káderpolitikájáért.”

A Fidesz helyzetét nem akarta elemezni, de részben szerinte válasz erre, amit a tiszás képviselőknek mondott: a bizalmat úgy lehet megszerezni és megtartani, ha jó politikát csinál az ember, és ő abban hisz, hogy jó politikát jó emberek tudnak csinálni. Szerinte ha a nulláról képes volt idáig eljutni egy közösség, akkor képes lesz arra is, hogy jól kormányozzon. Szimbolikusnak tartja, hogy a vagyonadóval mit kezd a kormány, és a társadalmi különbségek csökkentésében ki milyen szerepet vállal.

Tóth beszélt arról is, a kormányzás sikerének alapja, hogy a nép hangját be lehet-e csatornázni a kormányzat legfelső szintjére, és vissza tudnak-e jelezni, hogy meghallották, mit szeretnének az emberek, és vagy elmagyarázzák, mit miért csinálnak, vagy pedig tudnak korrigálni, változtatni – mondta Tóth. Szerinte elengedhetetlen lesz, hogy Magyar az országjárásait miniszterelnökként se hagyja abba. Az interjúban részletesen beszélt arról, hogyan mérték fel, hova szervezzék az országjárást, „vírusterjedési modell” alapján tettek javaslatot, részletesen elemezték az adatokat, hogy hogyan lehet a legjobban optimalizálni Magyar erejét. A Tolna 2-es időközi országgyűlési választáson látták, hogy a Fidesz adatbázisa koránt sincs olyan állapotban, mint ahogy azt állítják, ugyanis ott 20 ezer embernek kellett volna leszavazni a Fideszre, ehelyett 12-13 ezer ember voksolt rájuk úgy, hogy sok választókerületből utaztattak önkénteseket segíteni a mozgósításban. Náluk az optimális igény az volt, hogy legyen egy 1,5 milliós, legális adatbázisuk.

A Tisza elleni titkosszolgálati akcióval kapcsolatban arról beszélt, aki ebben az országban élt, annak az első perctől nyilvánvaló lehetett, hogy a hatalom mindent meg fog tenni, hogy ellehetetlenítse a politikai vetélytársat, amint veszélyesnek érzi. Itt nem csak politikai eszközökről lehet szó, hanem bármilyen egyéb, a kezében lévő eszközről is.

Az információk és dezinformációk nehezen elválaszthatók, de ő mindig úgy gondolta, hogy az igazságnak teret kell nyerni, bármit meg tudnak majd oldani.

Tóth nem hisz abban, hogy a mobilizáláshoz elengedhetetlen lenne a negatív kampány, szerinte inkább az segít, ha hitet, reményt tudnak adni.

Nagyon sok pendrive, felvétel, képernyőkép és egyéb anyag került hozzájuk komoly politikusokról, amivel más élt volna, de ő fontosnak tartotta, hogy új morált vezessenek be.

„Én tartottam vissza, és én végig magamnál tartottam azokat a pendrive-okat, amivel mondjuk mások családját tettük volna tönkre.”

Tóth szerint ugyanis nem érdemlik meg a családok, hogy magánjellegű támadásoknak legyenek kitéve, amit akár egy gyarló férj vagy feleség okozhatott, aki történetesen politikus.

Amikor Gulyás megkérdezte, hogy a jövőben mi a tervük ezekkel, Tóth azt mondta, „nincsenek nálam ezek az anyagok már, és már sehol nincsenek.”

Arra a kérdésre csak bólintott, hogy megsemmisítette-e ezeket.

Tóth arról beszélt, az ország megmutatta, mire jut az a párt, aki akár egy negatív spirál miatt ilyen eszközökhöz nyúl. Ő ezt később sem javasolná a tiszásoknak.

A Tisza kampánya szerinte egy nagyon áramvonalas, minimális költségvetésből végigfuttatott kampány volt, töredéke annak, mint a másik négy versenytársuké. A kampányköltés a 0-5 milliárd közötti sávban volt, nem pedig 10 vagy 100 milliárdos nagyságrendről van szó. A Tisza körüli nem tud oligarchákról, erre utaló pénzösszegeket sem látott. A választási győzelem után négy kontinensről kapott felkérést, hogy menjen előadni, árulja el a titkot. Tóth Péter ritkán ad interjút, úgy gondolja, ez volt az utolsó.