Magyar Péter bejelentett 7 minisztert, a héten jönnek újabb nevek

Hétfőn megtartotta első ülését a 141 fős Tisza frakció, amelyet Bujdosó Andrea vezethet majd. A frakció egyhangúlag támogatták a képviselők a megválasztását.

Magyar Péter korábban bejelentette, az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest, a párt egyik alelnökét javasolja. A frakció egyhangúlag támogatta az ő a kinevezését és megválasztását is.

Magyar a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy egy ekkora frakció nagy felelősséget is jelent. Egyeztettek a munkamódszerekről is.

Tóth Péter kampányfőnök beszámolt a kampány tapasztalatairól (ő is ott áll most Magyar mellett), és elmondta, hogyan kaptak ekkora felhatalmazást.

A kormányalakítási tárgyalások is zajlanak. A pártvezetés, ő és a frakció egyeztet miniszter-jelöltekkel és más vezetőkkel, igyekeznek összeállítani a kormányt, ami méltó lesz egy ekkora felhatalmazásra.

Várhatóan 16 miniszter lesz a kormányban rajta kívül. Az Antall-kormányban és az első Orbán-kormányban is több miniszter volt. Nem hiszi, hogy a miniszterek száma meghatározó egy kormányzati teljesítményt illetően. Nem lesznek csúcsminisztériumok, minden területnek külön minisztere lesz. Magyar szerint ők mindig őszintén kommunikáltak, nem árultak zsákbamacskát.

Bejelentette, hogy pénzügyminiszter Kármán András lesz, gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István lesz, a külügyminiszter Orbán Anita lesz, az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt főorvos lesz, a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz lesz, a környezetvédelmi miniszter Gajdos László lesz, az agrárminiszter Bóna Szabolcs lesz.

A héten további neveket jelent majd be. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-10-én lehet, már ott megválasztják a miniszterelnököt, az új kormány 2 nap alatt állhat fel.

A 9 várható minisztérium: Belügyminisztérium, ez a rendvédelemért felel majd, lesz Igazságügyi minisztérium, lesz egy Közlekedési és beruházási minisztérium, Oktatási minisztérium, egy külön a Szociális ügyekkel foglalkozik majd, lesz Miniszterelnökség, Vidékfejlesztési minisztérium, Művelődési tárca (tudományos ügyek, sport, civil szervezetek, egyházak, média szabályozása), Digitális és technológiával foglalkozó minisztérium is lesz.

A tárcák pontos elnevezését akkor ismertetik, mikor bemutatják a miniszterjelölteket. Ez alapján javasolnak szakbizottságokat az országgyűlésnek. Jövő hét elején újra egyeztet a Tisza frakciója. Olyan emberekből áll, akik korábban nem voltak képviselők. Ezt nagy előnynek tartják - mondja Magyar.

Egy más stílusú kormányzásban, országgyűlésben hisznek - mondja Magyar, és szerinte a magyarok is más stílusú kormányzásra adtak felhatalmazást.

Képviseleti demokrácia van, a magyarok képviselőre szavaztak, a miniszterelnök diszkrecionális jogköre a kormány összeállítása, és az ő felelőssége is. Mindenkitől azt kéri, hogy ezt tartsák tiszteletben. Valódi szakemberek kapnak megbízást, ez látszik az eddigi nevekből is. "Purparlét okozott egy be nem jelentett miniszter-jelölt, már mindenki ír és véleményt mond" Magyar ezt örömmel fogadja, hogy mindenki véleményt mond, és levelet is írtak neki. Az ajtaja nyitva áll a gimnáziumigazgatók és a szakmai szervezetek előtt. Az utóbbi 1-1,5 évben sok szakmai szervezetet kerestek. A szakmai munkacsoport rengeteg szakemberrel is egyeztettek, és a továbbiakban is ez lesz.

Örültek volna, ha ezek az igazgatók az utóbbi két évben is ilyen hangosak lettek volna, de spongyát rá, a cél, hogy erős legyen az oktatás, és mindenki egyenlő oktatásban részesüljön - mondta.

Forsthoffer Ágnes nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy őt jelölték házelnöknek, és erős üzenet a társadalomnak, hogy a frakcióvezető is nő lesz. Vissza kell állítani a közbizalmat, szerinte egy új stílus, új kultúra megváltoztatja majd a közhangulatot. Párbeszéd legyen, a vita ne harc legyen, hanem álláspontegyeztetés.

Bujdosó Andrea arról beszél, hogy a frakció hatalmas felhatalmazást kapott a választóktól, ami nagy feladat és nagy felelősség is. Ennek tudatában vállalta ez a pozíciót, azért mert hisz abban, hogy egy olyan Magyarországot teremthetnek, ahol érdemi, szakmai munkát végeznek az országgyűlésben. A szakmai munka a magyarok érdekeit szolgálja majd a legkiválóbb módon. Büszke arra, hogy a frakcióban 44 képviselőnő kapott felhatalmazást, ez több, mint ami eddig volt az országgyűlésben. A nők képviselete a törvényhozásban behoz olyan szempontot is, ami hiányzott a parlamentből. Megköszönte a bizalmat Magyarnak és a frakciónak. Kemény munkával fogja ezt biztosítani. Munkafegyelmet, felkészültséget, jelenlétet kért a frakciótól.

Tóth Péter kampányfőnök arról beszél, hogy az új kampány a választás lezárulta után újra is indult. Azt hiszi, hogy olyan emberekből áll a frakció, hogy a politikus hivatásminőségén tudnak változtatni, jobb lesz a politikusok megítélése, mint ami a felmérésekben van.

A kampánycsapaton belül 5 részre osztotta a választókerületeket, a billegők mindegyikét elvitték, és inkább a Fidesz felé húzó oevk-kban veszítették el a választást, de nem olyan mértékben, mint korábban. 3 olyan oevk van, ahol ha nem indult volna a fideszesen kívül más jelölt, akkor ott is fordíthattak volna.

Bemutatta a településre bontott eredményeket is. Az országjárásnak van jelentősége a politikában, Tóth szerint ez az egyik legfontosabb tanulsága az elmúlt éveknek. Ahol volt Magyar, azoknak a településeknek a 81 százalékát meg is nyerték.

A községek 44 százalékában több szavazatot kaptak, mint a Fidesz. Szerinte látszik, hogy a befektetett munkának van eredménye. Az volt a cél, hogy minél többször jussanak el a legkisebb településekre is, akár a Tiszta Hang újsággal. A politikai kultúra megváltoztatásához vezethet, ha nem felejtik el a legkisebb településeken élőket sem.

A Tisza minden megyében több szavaztot kapott, mint a Fidesz. Ezt a trendet januárban látták. A községeknél szavazatszámban többet kapott, mint a Fidesz. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a kampánystratégia része volt, hogy nem lehet olyan társadalmi csoport, ahol a Tisza 30 százalék alatt szerepelne. Olyan párt nem tud kormányt alakítani.

Sokat tettek azért, hogy a választások tisztaságát megőrizzék, és senki sem lehetett biztos benne, hogy megússza majd a visszaélést. Bódis Kriszta segítségével is párbeszédet alakítottak ki a roma közösségekkel. A választás napján 3-4 ezer fürkészük volt a kiemelt szavazókörökben. Volt olyan, ahol 4-5 ezres nagyságrendben állítottak meg szavazatvásárlást. Ez volt a legnehezebb és legbátrabb feladat, amit lehetett csinálni - mondta Tóth.

A Tiszának volt a legtöbb szavazóköri delegáltja, a választás napján 2800-3000 aktivista vett részt a mozgósításban a call centerekben, voltak a fürkészek, emellett a választókerületekben 30-50 ember ment kopogtatni a címekre vasárnap reggeltől, amit kértek, hogy járjanak le.

A mozgósítás abból is állt, hogy keddtől szombatig felmérték a választókat, akik megadták a címüket, felmérték, hogy mikor mennek szavazni és kit visznek magukkal. A 80 százalék körüli részvétel ennek a mozgósításnak is köszönhető, illetve szervezettségben 2 év munkáját tették bele abba, hogy mindenkihez elvigyék a párt üzenetét. Szerinte a kormány akkor fog tudni jól működni, ha ezt a közösséget nem felejti el.

Magyar szerint az egész ország hálás lesz majd Tóthnak. Magyar azt mondja, nem szeret veszíteni, de vele szemben veszített. Ő úgy ment oda 2023 januárjában, hogy a választásig dolgozik majd nekik. Magyar abban bízott, meggondolja magát, de nem így tett, a megbízatása az országgyűlés alakuló üléséig tart, utána visszamegy a civil életbe.

Nehéz lesz bármelyik választáson hasonló részvételt elérni. Magyar szerint Tóth csak a részvételt becsülte alá, minden mást eltalált, mint a Medián.

Magyar azt mondja, jogorvoslati eljárást nem indítottak el Vas 02-ben sem, mert nem akarták, hogy eltolódjon a kormányalakítás. Magyar azt mondja, nagyon sok csalás volt. Büntetőeljárások folynak a karcagi körzetben - Tiszaburán és több településen szavazatvásárlás történt Magyar szerint - és a Vas 02-ben, ahol a fake Magyar Péter indult.

Ágh Pétert ők nem tekintik országgyűlési képviselőnek. Neki egy lehetősége van, hogy megőrizze a méltóságát, hogy nem veszi át a mandátumát, és lenne egy új választás.

Magyar úgy tudja, ma szabadult a pedofília miatt elítélt volt bicskei igazgató, Vásárhelyi János. A Tisza nyilvánosságra hozza az utóbbi 20 évben az állami gondozásban élő gyerekek ellen elkövetett bűncselekményt, amihez a kormány asszisztált.