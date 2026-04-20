Tizenhét gimnázium vezetője kéri Magyar Pétert, hogy szakmai szervezetek véleménye alapján terjessze be az oktatási miniszterjelölt nevét

Tizenhét gimnázium igazgatója levélben kéri Magyar Pétert, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökét, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatási miniszterjelölt nevét az Országgyűlésnek.

Az MTI-nek hétfőn megküldött levélben az áll: az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan – köznevelés-irányítási tapasztalattal rendelkező – vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és annak megvalósításához tárcaközi, hosszútávú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.

A levelet mások mellett aláírta a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium és a Lovassy László Gimnázium igazgatója.

A Telex információi szerint az aláíróknak nem Rubovszky Rita személyével van gondjuk, akinek neve a múlt héten felmerült miniszterként, hanem azt szeretnék, hogy a kiválasztásba a szakmát is vonják be. (via MTI, Telex)