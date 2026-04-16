A katolikus egyháztól igazolhat oktatási minisztert a Tisza-kormány

Rubovszky Rita lesz a következő oktatási miniszter – írta meg a Telex több egymástól független forrásra hivatkozva. Ugyanez az értesülés jutott el a 444-hez is szerdán.

A Telex beszélt Rubovszkyval, aki azt mondta, az új kormány még nem állt fel, ezért nem kommentálja az értesülést. A Tisza még nem reagált a neki küldött kérdésre, de ez nem meglepő, hiszen Magyar Péter előre jelezte, hogy később nevezi meg a kormánya tagjait.

Rubovszkynak érdekes karrierje van, amelyben az oktatás, a vallás és a kultúrpolitika is szerepet játszott.

Rubovszky Rita 2021-ben Fotó: Bielik István

Életrajza szerint bölcsészként és középiskolai tanárként szerzett diplomát 1988-ban, gyakorló pedagógusként tizenkét éven át volt alelnöke a Katolikus Tanárok Európai Egyesületének, emellett távoktatási referense az Európai Uniónak.

1998-ban alapító vezérigazgatója lett a Hungarofestnek, amely kormányzati kulturális évadokat, rendezvényeket, állami ünnepségeket szervezett. Az első Orbán-kormány alatt az ellenzék gyakran bírálta a Hungarofestet, és a kormányváltás után nem sokkal Rubovszkynak mennie is kellett. A meglepő fordulat az volt, hogy a Görgey Gábort váltó új miniszter, Hiller István visszahívta a Hungarofest élére. Ezt a Magyar Nemzet lelkesen üdvözölte, de később a fideszes sajtótól kapott korrupciós vádakat. Ekkor már az állami céghez tartozott a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programsorozat is. A 2010-es kormányváltás után leváltották a Hungarofest éléről, de szép szavakkal búcsúztatták.

Ezek után került be a katolikus intézményrendszerbe mint a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont főigazgatója, majd a rend magyarországi összeomlása után a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója lett. 2025 őszén, tehát nem is olyan régen Erdő Péter bíboros kinevezte a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnökének. „Amíg nem áll fel az új kormány, erről nem érdemes beszélni. De ha ez valóban így lesz, akkor Rubovszky Ritával jól járhat Magyarország és a magyar oktatás” – reagálta a Telexnek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye szóvivője.

A 444 megkeresésére egy egyházi vezető, aki sokat dolgozott vele, lelkesen reagált: „Komoly szakmai tapasztalata van, nyitott gondolkodású, modern pedagógiát visz. Jó kapcsolata van mindkét oldalon, konszenzuskereső. Nem hinném, hogy ideológiai alapon kezeli a feladatot, sokkal inkább szakmai alapon.”