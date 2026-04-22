Botkának dolgozott, Márki-Zay lepattintotta, Magyar Péter leigazolta – kampányguruból és elemzőből lesz csúcsminiszter Ruff Bálint

A választási kampány alatt semmilyen formális kapcsolata nem volt a Tisza Párttal, de politikai tanácsadói minőségében rengeteg emberrel beszélt, Magyar Péter is megkérdezte a véleményét – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszternek felkért Ruff Bálint a Válasz Online-nak adott interjúban, ami röviddel szerdai felkérése után jelent meg.
Ruff 2023 óta a Partizán egyik műsorát, a Vétót vezette, majd a választás után pár nappal, április 16-án köszönt el a nézőktől.
Előző este Magyar Péter már posztolt egy közös képet, „Na szia Bálint” felütéssel.
A Vétó utolsó adásában – akkor még politikai elemzőként – Ruff elmondta, volt egy beszélgetése a választások után Magyar Péterrel, aki megkérdezte, mi a véleménye az ország helyzetéről. Ruff elmondása szerint Magyar arról is kérdezte, hogy mik a kihívások, amikkel a Tisza-kormány szembenéz, és hogy „mitől nem leszünk újra következmények nélküli” ország.
Ruff akkor úgy fogalmazott: „Ezt a beszélgetést elkezdtük, ezt a beszélgetést majd folytatni fogjuk, valószínűleg a hét végén, egy újabb körben.”
Ruff a Válasz Online-nak most arról beszélt, azt tervezte, hogy a választás után befejezi a műsort, és alapít egy nagyobb tanácsadó céget, de ehelyett „a választások után történt hosszas egyeztetések után elfogadtam Magyar Péter felkérését, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter legyek”.
Magyar Péter a szerdai posztjában jelentette be kormánya két új miniszterét. Azt írta, Ruff „a valódi rendszerváltás megvalósításáért felel”, és ugyan a nyilvánosság elsősorban a közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos volt a „kiterjedt közigazgatási tapasztalata” is.
Ruff a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett jogászként, ezzel párhuzamosan az ELTE-n is diplomázott, majd 2006-tól másfél évet dolgozott az SZDSZ-es Horn Gábor államtitkár mellett a Miniszterelnöki Hivatalban. Utána Fodor Gábor környezetvédelmi minisztériumában volt kabinetfőnök, és akkor is mellette maradt, mikor az SZDSZ elnöke lett.
Ez 2009 júliusáig tartott, utána a LinkedIn profilja szerint szabadúszó tanácsadóként dolgozott pár évet. 2013-ban közös tanácsadó céget alapított Demszky Gábor kabinetfőnökével, Forró Zoltánnal. Forró az alapítás után három évvel kiszállt az Invisible Hand Tanácsadó Kft-ből, Ruff azóta egyedüli tulajdonos.
A Heti Válasz 2017-ben arról írt, Ruff volt az eredeti szerzője a „Fizessenek a gazdagok!” kampányszlogennek, amit Forró már Mesterházy Attilának is felkínált, de évekkel később Botka László csapott le rá. Mesterházy 2014-ben, Botka 2017-ben volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje.
Ruff ezután Botka miniszterelnök-jelölti kampányában is dolgozott főtanácsadóként, és azután is mellette maradt, hogy pár hónap után megpuccsolták. 2024-ig volt Botka főtanácsadója, közben Pikó András józsefvárosi polgármester kampányában is részt vett, segítette a munkáját.
Márki-Zay Péter kampányán is próbált dolgozni 2022-ben Tóth Péterrel (aki most a Tisza kampányfőnöke volt), de az akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt elhajtotta őket. Nem maguktól mentek pedig Márki-Zayhoz, Kész Zoltán képviselő kérte meg őket, hogy állítsanak össze egy tervet. A Direkt36 a vesztes választás után arról írt, hogy Tóth és Ruff az előválasztási győzelem után találkozott Márki-Zay Péterrel és Kész Zoltánnal, ahol elmondták, milyen stratégiát kellene követnie. Például, hogy maradjon kívülálló, ne menjen bele hatalmi alkudozásba az ellenzéki vezetőkkel, azonnal álljon elő a feltételeivel, tartson bulit az aktivistáknak, egy héten belül vegye át a kommunikációs és tartalmi irányítást az ellenzéki összefogás felett.
Márki-Zay semmilyen javaslatukat nem fogadta meg, arrogáns hangon közölte, hogy ő irányítja a kampányt a felesége segítségével. Az egyik résztvevő szerint Márki-Zay azt mondta, „kik vagytok ti? Nem tudtok semmit.”
Pont olyan tanácsok hangoztak el, amelyek visszaköszöntek a Tisza kampányában is, és aminek az eredménye kétharmados győzelem lett.
Ruff Bálint 2022 áprilisában, a választás után arról beszélt a 444-nek, hogy az ellenzék azért veszít mindig kétharmaddal, mert 2010 óta senki sem mondott még semmi újat a választóknak.
2022 őszén a 444-en indult műsora Magyari Péterrel Országzászló címmel, ez 2023 januárjáig ment.
Ruff a mostani Válasz-interjúban arról beszélt, az általa vezetett Miniszterelnökség nem olyan lesz, mint az Orbán-rendszer alatt, „nem egy halálcsillagként működő, egyre hízó szervezet”, hanem „összehangolja a többi minisztérium működését, betartatja és sürgeti a vállalások teljesítését”.
Ruff szerint „ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja.”
Azt ígérte, munkáját az ügynökakták megnyitásával kezdi, majd jön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal felállítása. Magyar Péter korábban arról beszélt, az uniós ügyek is ehhez a minisztériumhoz fognak tartozni.
A Partizán alapítója, Gulyás Márton a Telexnek azt írta, ő is csak szerdán értesült arról, hogy Ruff kormánytag lesz, a helyzet számukra is váratlan.
Magyar Péter szerdán azt is bejelentette, hogy Lőrincz Viktória lesz a terület- és vidékfejlesztési miniszter. Lőrincz pénzügyi és jogi végzettséggel rendelkező jogász, ügyvédjelölt, aki Somogy 01-ben indult és nyert egyéniben.
Az újdonsült miniszterjelölt jelenleg a nagyjából 2400 lakosú Kadarkút önkormányzati képviselője. A testületbe 2019-ben jutott be függetlenként, 2024-ben polgármesterjelölt is volt, de kikapott fideszes ellenfelétől.
Magyar arról írt, hogy Lőrincz „korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segíthetnek abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse.”
Magyar két nappal korábban, hétfőn hét miniszterét jelentette be:
A kérdésre, hogy dolgozott-e a Partizán műsorvezetőjeként a Tiszának, kitérő választ adott. Frissítés: Gulyás Márton is reagált.