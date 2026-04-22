Ruff Bálint az ügynökaktákkal kezdene miniszterként, aztán jöhet a vagyonvisszaszerzés

Már meg is jelent a Miniszterelnökség leendő vezetője, Ruff Bálint első interjúja, amelyet kvázi miniszterként adott. A Válasz Online kérdezte, konkrétan Magyari Péter, akivel nem olyan még együtt elemezték a kampányt a Partizánban. Erre a furcsa helyzetre reflektálnak is az immár, legalábbis írásban, magázódó beszélgetőtársak.

„Dolgozott a kampány alatt a Tiszának?

A párttal semmiféle formális kapcsolatom nem volt. Ezt többször is elmondtam a nyilvánosság előtt. Ahogy azt is, hogy politikai tanácsadó vagyok, és ebben a minőségemben rengeteg emberrel beszélgetek, politikusokkal, újságírókkal, háttéremberekkel is. Aki megkérdezte a véleményemet, annak mindig elmondtam, és ez zárt ajtók mögött is száz százalékban ugyanaz volt, mint amit nyilvánosan is hallhattak tőlem.

Magyar Péter is megkérdezte a véleményét?

Többször is, igen.”

Gulyás Márton, a Partizán főszerkesztője azt írta a Telexnek: „arról, hogy Ruff Bálint konkrétan kormánytag lesz és milyen pozícióban, a mai napon értesültem.” Nem volt tudomása arról, hogy Ruff dolgozott volna a Tiszának, és „az elmúlt években érvényben lévő szerződésünk szigorúan szabályozta és kizárta Ruff Bálint esetleges tanácsadói jogviszonyát a Tisza Párttal, vagy annak jelöltjeivel”. Amikor pedig látta a Magyar Péterrel közös fotót, akkor azonnali hatállyal megindították a vállalkozási szerződésük lezárását Ruff Bálinttal.

Az interjúban a miniszeri poszt várományosa két kezdeti lépését, célját emelte ki: az ügynökakták nyilvánosságát és az ún. vagyonvisszaszerzést.

„A minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Ez az első pont, ami a még nem létező irodám falára van írva”

– mondta Ruff. A második kérdésről meg ezt:

„Feladatul kaptam, hogy a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Ez a második pont azon a bizonyos listámon. A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga.”

