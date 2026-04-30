Pósfai Gábor lesz a belügyminiszter, Melléthei-Barna Márton az igazságügyi miniszter

Cikkünk frissül

Megnevezte a kormánya utolsó két miniszterét Magyar Péter. Csütörtök késő délután bejelentette, hogy

Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító Belügyminisztérium vezetésére,

Melléthei-Barna Mártont, a Tisza jogi képviselőjét pedig az Igazságügyi minisztérium irányítására.

Magyar azt írta, Melléthei-Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott.

Ő 2025. szeptembere óta Magyar Péter sógora.

Magyar azt írta, a rendvédelemben az első feladatuk az lesz, hogy helyreállítsák a területen dolgozók megbecsültségét és tekintélyét.

„A Tisza-kormány alatt végre minden rendvédelmi dolgozó lehetőséget kap arra, hogy munkáját a legmagasabb színvonalon, kizárólag a szakmai előírásokat szem előtt tartva, jogszabályoknak megfelelve, az esküjükhöz hűen végezze.”

Magyar szerint a legfontosabb céljuk, hogy mindenki biztonságban érezze magát az országban.

A rendvédelmi dolgozók felé elvárás „a hatékony szakmai munka, a jogszabályok betartása és betartatása, valamint hogy soha ne felejtsék el, hogy a hazánkra esküdtek fel, nem egy pártra. Kizárólag a magyar embereket kell szolgálniuk, nem pártutasításokat.”

Magyar Péter azt ígérte, hogy a kormánya alatt „nem lesznek érinthetetlen emberek, nem lesznek eltüntetett akták, nem lesznek felülről leállított nyomozások.”

A jövőben a sport is a Belügyminisztérium alá tartozik majd, Magyar szerint a versenysport mellett még nagyobb hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport, valamint a fogyatékossággal élők sportja.

Magyar azt írta, Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként felel a jövőben a jogállam és a jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról.

„Az elkövetkező időszakban az igazságügyi miniszter fő feladata lesz jogszabályokkal biztosítani azt, hogy a magyar emberek ismét egyenlőek legyenek a törvény előtt, hogy megszűnjön a korrupció és helyreálljon a független ellenőrző intézmények, hatóságok szakmaisága és azok működése politikamentes legyen.”

Az igazságügyi miniszter feladata lesz majd, hogy helyreállítsa a jogalkotás minőségét, biztosítsa az átláthatóságot és folytassa le a megfelelő szakmai és társadalmi egyeztetéseket.

A szűk kör

A Tisza kampányáról szóló cikkünkben is írtunk Melléthei-Barna Mártonról, aki benne volt abban a szűk körben, amely a 2024-es kezdetektől Magyar mellett állt, és a mai napig a párt első vonalához tartozik. Melléthei-Barna Radnai Márknál is fontosabb bizalmi embere Magyarnak, ő képviselte a Tiszát a propagandasajtó elleni perekben, de egyébként a háttérben maradt, onnan irányította a párt jogi ügyeit. Melléthei-Barna és Magyar Péter szoros baráti kapcsolata még az egyetemen kezdődött.

Magyar pár nappal ezelőtti posztjából kiderült, hogy Melléthei-Barna már tárgyalt Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, Orbán Anita, Kapitány István és Kármán András leendő miniszterekkel együtt.

Pósfai Gábor a „jövő vezetői pályázatra” adta be jelentkezését a Tiszához, így igazolt át 2025 elején a Dechatlontól, ahol 19 évet dolgozott, az áruházlánc magyar majd osztrák részlegét is vezette. 2024-ben költözött haza Magyarországra. Az operatív vezetőként adott első interjújában arról beszélt, ő nagyon nem akar Kubatov Gábor lenni. Az operatív irányítást Radnai Márk alelnöktől vette át.

A pártban a szervezet professzionalizálása volt a feladata, amiben forrásaink szerint jelentős eredményeket ért el, sokat tett a Tisza saját terjesztésű újságjának a megvalósulásáért, és a hatékony elszámolási rendszer kialakítása is az ő nevéhez fűződik.

Később Pósfainak is szinte kizárólag kampányfeladatai voltak, az operatív vezetés lényegében egybeolvadt a kampánycsapattal, minden nap egyeztetett Tóth Péter kampányfőnökkel.

A teljes kormánynévsor