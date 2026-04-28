Tarr Zoltán lesz a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszter

Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter leendő miniszterelnök:
Magyar azt írta, Tarr miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért.
„Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül. Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben tudatosan elhanyagolt és leépített műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve az ezen területen dolgozókkal”
– írta, hozzátéve, hogy a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is hozzá tartozik a jövőben.
Tanács Zoltán Magyar szerint azért felel, hogy
„hazánk egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni. A feladata továbbá, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen”.
Azt írta, a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz tartozik még a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, „ami a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik”.
Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó. „Bódis Kriszta több mint harminc éve dolgozik terepen, ahol kiépítette a Van Helyed rendszert, ami a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen”. Magyar szerint a jövőben kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd.
A Tisza-kormány eddig bejelentett miniszterei:
Azt, hogy ki lesz a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter, egyelőre nem tudni.
Dr. Kátai-Németh Vilmos pedig az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot kapta meg.
Magyar Péter egyben bejelentette azt is, hogy Lőrincz Viktóriát kérte fel a megalakuló TISZA-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének.
16 minisztérium lesz a Tisza-kormányban, Magyar Péter 7 minisztert jelentett be hétfő délután, a frakció első ülése után.
A miniszterelnök akadályoztatása esetén ő képviseli Magyar Pétert.
Lannert Judit közgazdász, szociálpolitikus és szociológus végzettséggel is rendelkező oktatáskutató.