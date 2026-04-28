Tarr Zoltán lesz a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért, Tanács Zoltán pedig a tudományért és technológiáért felelős miniszter

Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter leendő miniszterelnök:

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium élére kérte fel,

Tanács Zoltánt, a Működő és Emberséges Magyarország program összeállításáért felelős vezetőt pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására.

Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatási, szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.

Magyar azt írta, Tarr miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért.

„Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül. Tarr Zoltánra hárul majd az elmúlt évtizedekben tudatosan elhanyagolt és leépített műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve az ezen területen dolgozókkal”

– írta, hozzátéve, hogy a civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is hozzá tartozik a jövőben.

Tanács Zoltán Magyar szerint azért felel, hogy

„hazánk egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni. A feladata továbbá, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen”.

Azt írta, a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz tartozik még a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, „ami a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik”.

Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó. „Bódis Kriszta több mint harminc éve dolgozik terepen, ahol kiépítette a Van Helyed rendszert, ami a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen”. Magyar szerint a jövőben kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd.

A Tisza-kormány eddig bejelentett miniszterei:

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,



Kármán András pénzügyminiszter,



Orbán Anita külügyminiszter – ő lesz a miniszterelnök-helyettes is –,



Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,



Kátai-Németh Vilmos akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős szociális- és családügyi miniszter,



Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,



Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,



Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter,



Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,



Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter,



Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,



a Miniszterelnökséget pedig Ruff Bálint fogja irányítani.

Azt, hogy ki lesz a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter, egyelőre nem tudni.