Magyar Péter bejelentett két új minisztert, Vitézy Dávid felel majd a közlekedésért és a beruházásért

Újabb két miniszterét nevezte meg Magyar Péter:

Vitézy Dávidot közlekedési és beruházási miniszternek,

dr. Kátai-Németh Vilmost pedig az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztérium vezetőjének kérte fel.

Magyar a bejelentésről szóló posztjában Vitézyről azt írta:

„Nála többet az elmúlt években senki nem tett azért, hogy minden magyar ember számára látható legyen az a rombolás, amit Lázár János a magyar vasút utasai és dolgozói ellen elkövetett. Vitézy Dávidot azzal a feladattal bíztam meg, hogy vezesse ki a MÁV-ot ebből a káoszból, kezdje meg a Tisza közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását, és a rendszerváltás nyomán visszaszerzett uniós források segítségével indítsa útjára a magyar vasút és közlekedés Baross Gábor vasminisztert követő második aranykorát.”

Dr. Kátai-Németh Vilmosról pedig kiemelte, hogy „a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk” vezeti majd a minisztériumot, aki azért fog dolgozni, „hogy minden lehetséges módon sikerüljön megerősíteni a magyar családok helyzetét, és egy olyan működő és emberséges Magyarországot építeni, ahol minden vágyott gyermek megszületik és békében, biztonságban nőhet fel.”