Sodrásban: már nem Radnai Márk irányítja a Tisza Párt operatív működését

Hétfőtől Pósfai Gábor veszi át Radnai Márk alelnöktől a Tisza Párt operatív működését, jelentette be Magyar Péter az oldalán. A pártelnök hozzátette, hogy Radnai a továbbiakban a politikai közösség építésére és a párt kommunikációjának irányítására, a rendezvényekre, az innovációs és technológiai megoldások fejlesztésére, valamint a közösségépítéshez szükséges jövőbeni platformok kialakítására fog fókuszálni.

Pósfai Gábor az elmúlt 19 évben a világ a Decathlonnál dolgozott vezető neosztásban, 2017-ben ügyvezetőként is visszaszólt Orbán Viktornak, amikor a miniszterelnök olyat mondott, ami nem tetszett neki.

photo_camera Farkas Dezső, Magyar Péter, Radnai Márk és Pósfai Gábor Fotó: Magyar Péter/Facebook

A Vogel Evelin-féle felvételek némelyikén Radnai Márk is hallható, amint a pártelnök volt barátnőjével beszél. Az egyikken például arról beszél, hogy „Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kibaszott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére, és ez no fucking way”, illetve az is szóba került, hogy „nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcina az ügyei”. Egy másik felvételen pedig Radnai arról beszél, hogy Magyar Péter szülei valamit „gecire elbasztak” mindkét fiúnál. Nem ismeri a hátterüket, de „őket valahogy nem nagyon tanították meg szeretni.”

Magyar Péter bejelentette, hogy Farkas Dezső is visszatér a Tisza fedélzetére. Róla korábban megírtuk, hogy szinte a kezdetektől komoly szerepe volt a Tisza Párt felépítésében.Felesége olyan cégekben volt ügyvezető vagy igazgatósági tag, amelyek Mécs Mónika filmproducerhez és férjéhez, Mesterházy Ernőhöz köthetők, illetve a Mesterházy által alapított, mindmáig a köreibe tartozónak mondott cégháló részei. Tavaly nyáron láttuk is Farkast Mesterházyval együtt mozogni.

photo_camera Mesterházy Ernő és Farkas Dezső 2024 júniusában Fotó: Rényi Pál Dániel

A bejelentő posztban Magyar Péter a Tisza Szigetek vezetőjeként hivatkozott Farkas Dezsőre. „A szigetek helyi kezdeményezéseken, közösségi eseményeken és képzéseken keresztül erősítik a társadalmi összetartozást és a demokratikus részvételt. Fontosnak tartja a digitális eszközök és adatvezérelt technikák alkalmazását, hogy hatékonyabbá tegyük a szervezetet. Vezetésével a TISZA Szigetek hálózata olyan erőt fognak képviselni, amely képes országos szinten is hatást gyakorolni a döntéshozatalra” - írta a pártelnök.