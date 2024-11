Újabb hangfelvétel érkezett, Vogel Evelin és Radnai Márk arról beszélnek, hogy ki nem tud kontrollálni kit, Magyar Péter reagált

„Most, hogy ország világ előtt kiderült, hogy miért tiltotta ki a kormány Magyar Pétert a gyermekotthonokból, most, hogy kiderült, hogy a súlyosan traumatizált kisgyerekek embertelen körülmények között élnek, a rogáni propaganda ismét terelésbe kezdett” – így kezdődik a Tisza Párt közleménye, amit azután küldtek ki, hogy kedd reggel egy újabb hangfelvételt küldtek körbe a sajtónak. A levél szerint a hangfelvételen Vogel Evelin és Radnai Márk, a Tisza alelnöke beszélnek egy percen át:

Radnai: Mínusz ötven millióban volt a szervezet, amikor átvettem tőle, és 16-an dolgoztak benne, most 80-an. Hidd el, az operatív vezetést is, meg az egész pozíciót is átadnám.

Vogel: Tehát azt mondod, hogy a Dezsővel (feltehetően Farkas Dezső – a szerk.) úgy váltatok el, hogy az korrekt volt?

Radnai: Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti (feltehetően Magyar Péter – a szerk.) akart, és kiszórt kibaszott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére, és ez no fucking way.

Vogel: Hogy nem tudta kontrollálni... szerinted az volt a legnagyobb hibája, hogy nem tudta kontrollálni?

Radnai: Nem, hogy nem mert nemet mondani. (...) Tehetséges fiú, szóval nem... a feszültség köztünk ebből ered, hogy az utolsó pillanatban, ugye amikor már az utolsó 2-3 hét hajrájában voltunk, nem voltak jók a szerződések, a számlák, a Magyar Marcinak (feltehetően Magyar Márton, Magyar Péter testvére – a szerk.) az ügyei, stb.



Magyar a hangfelvételen hallható beszélgetésre annyit reagált a közleményben, hogy szerinte „a Fidesz a sajtónak ma kiküldött emailben leleplezte önmagát, hiszen a mai levélben kihangsúlyozták, hogy ez a legújabb hangfelvétel nincs összevágva, manipulálva. Tehát az eddigiek igen…”

A sajtónak kiküldött levélben egyébként annyit írtak, hogy: „És mielőtt újra elindulna Peti hazugságvonata, nem, nem összevágott felvételekről van szó, ez a nyers valóság.”

A közleményben még fontosnak tartották megemlíteni, hogy „a TISZA Párt sem korábban sem most nem kap állami támogatást, kizárólag közösségi támogatásból fedezi a kiadásait”, illetve hogy „a Fidesz és a többi, érdemi politikai támogatással már nem rendelkező politikai párt évi több milliárd adófizetői forintot szór ki különböző rendezvényekre, de ezekről még sosem olvashattunk a sajtóban”.

Példának említették, hogy „a kormánytól csak 2023-ban Rogán Antal haverjának, Balásy Gyulának a cégei összesen 82,6 milliárd Ft megbízást kaptak rendezvényekre”, vagy hogy „csak a Szent István Napi programsorozatra 10.096.062.992,- forintot költöttek”.

Bár a Tisza szerint ezekről sosem olvashattunk a sajtóban, valójában több lap, köztük a 444 is többször megírta, hogy a kormánypropaganda után a rendezvényszervezéssel is tízmilliárdokat kaszál Balásy Gyula, vagy hogy idén 15 milliárdba kerülhetett az augusztus 20-ai ünnepségsorozat.

A közleményt azzal zárták, hogy „a TISZA Párt áll bármilyen pénzügyi vizsgálat elébe, hiszen ellentétben a Fidesz-szel és a kormánnyal nem túlárazott szerződésekkel folyatjuk át az állami milliárdokat haveroknak, hanem közösségi finanszírozásból működünk, átlátható és költséghatékony módon”.