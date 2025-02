„Nincs titkos tanács vagy ilyesmi” – interjút adott a Tisza új operatív igazgatója, aki nagyon nem akar Kubatov Gábor lenni

„Számítottam arra, hogy támadni fognak, de nem akarom megszokni” – mondta a Tisza Párt operatív igazgatója, Pósfai Gábor a 24.hu-nak adott interjúban, akit napokig várt otthona előtt egy stáb.

Pósfai 19 évig dolgozott a Decathlonnál, az áruházlánc magyar majd osztrák részlegét is vezette. Tavaly költözött vissza Magyarországra, majd februárban csatlakozott a Tisza Párthoz. Egy közös ismerős mutatta be Tarr Zoltánnak, a második megbeszélésre már Magyar Péter is elment. Ennek a folyamatnak a végén csatlakozott hozzájuk.

Arra a kérdésre, hogy mi volt a döntő érv, Pósfai azt mondta, „az, hogy most vagy soha. Ez a lehetőség.”

Úgy gondolta, egy olyan fázisban léphet a szervezetbe, amikor még hatással lehet rá. „Hogy valami újat építsünk, társadalmilag érjünk el hatást.”

photo_camera Farkas Dezső, Magyar Péter, Radnai Márk és Pósfai Gábor Fotó: Magyar Péter/Facebook

A Tiszánál egy hatékony szervezeti struktúrát kell majd felépítenie. A szakpolitikával nem foglalkozik, a politikai csatározásokban nem vesz részt. Hozzá többek között a humán-erőforrás, a pénzügy, a jog tartozik majd, illetve az egyes projektek és csapatok koordinálása. A kasszakulcs nem csak nála lesz, és még véletlenül sem hívja magát pártigazgatónak. Nem lesz teljhatalmú úr. „Nagyon nem leszek” Kubatov Gábor – tette hozzá.

A Tisza vezetésében a szűk magot hárman alkotják: Magyar Péter, Tarr Zoltán és Radnai Márk, és melléjük jött nemrég Tóth Péter kampányfőnök.

„Nincs titkos tanács vagy ilyesmi. Ebbe kapcsolódok bele én is.”

Magyar Péter a főnöke, és elsőre diplomatikus választ adott arra, hogy milyen vezető: „rövid időt töltöttünk eddig együtt, hogy markáns értékelést adjak.” Utána arról beszélt, eddig mindent gyorsan meg tudtak beszélni. Az majd kiderül, hogy Magyar mennyire nyitott a kritikára, de Pósfai szerint mindketten tisztelik egymást. A lenéző, kioktató stílusából nem érez semmit.

„Sose éreztem azt, hogy le akarna uralni engem. De egy mélyebb munkakapcsolat hosszabb távon alakul ki. A Tisza akkor lesz sikeres, ha széles körűen tudunk bevonni embereket, és nem egyetlen személyről szól ez a történet.”

Szerinte a Tisza ma már messze nem csak Magyar Péter, ezt erősítik az országszerte folyamatosan alakuló közösségek is. A pártnak nagyjából 50 alkalmazottja van. A téglákat „teljesen kiszűrni lehetetlen, de ha folyton erre gondolnánk, akkor nem is tudnánk dolgozni.” A Tiszát néppártnak tartja, a két legnagyobb kihívás pedig a szervezetépítés és a szakpolitikai munka, a kormányzóképesség felmutatása. A szervezetépítésben előrébb tartanak, mint kívülről gondolta volna, utóbbi is nagy erőkkel zajlik.

Közben Magyar Péter bejelentette, március elsején folytatódik a Tisza Párt országjárása, a hónap közepétől pedig országos politikai akcióra készülnek.