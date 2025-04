Trump bombázással és gazdasági szankciókkal fenyegette meg Iránt, ha az nem köti meg a nukleáris megállapodást

Donald Trump amerikai elnök vasárnap figyelmeztette Iránt, hogy ha nem köt megállapodást Washingtonnal a nukleáris programjáról, soha nem látott bombázásra és gazdasági szankciókra számíthat, írja a Reuters.

photo_camera Egy iráni rakétavédelmi rendszer. Fotó: -/AFP

Ez volt Trump első nyilatkozata a témában azóta, hogy Irán a múlt héten elutasította a közvetlen tárgyalások lehetőségét. Az NBC News-nak adott telefonos interjúban az elnök azt mondta, hogy tárgyalnak az amerikai és iráni tisztviselők, de részleteket nem árult el.

„Ha nem kötnek velünk megállapodást, bombázás lesz. Olyan bombázás, amilyet még sosem láttak”

– mondta Trump, hozzátéve, hogy az első elnöki ciklusához hasonlóan akár másodlagos szankciókat is kivethetnek, amik az érintett országok termékeinek vásárlóit célozzák. „Valószínűleg adunk nekik néhány hetet. Ha nem látunk előrelépést, bevezetjük a szankciókat. Most még nem tesszük meg. De ha emlékeznek, hat évvel ezelőtt már alkalmaztam ezt az eszközt, és akkor is jól működött” – mondta Trump.

Irán a múlt héten egy levélben azt írta, hogy addig nem hajlandó közvetlenül tárgyalni az USA-val, amíg az a maximális nyomásgyakorlás politikáját és katonai fenyegetéseit alkalmazza.

Trump első elnöki ciklusa idején, 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat a 2015-ben kötött nukleáris megállapodásból, ami szigorúan korlátozta Irán vitatott nukleáris tevékenységét a szankciók enyhítéséért cserébe. Ezt követően Washington ismét átfogó szankciókat vezetett be Irán ellen. Azóta Teherán jelentősen túllépte az urándúsításra vonatkozó korlátozásokat, a nyugati országok szerint titokban nukleáris fegyverkezési programot folytat. Irán viszont továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag energetikai célokat szolgál.