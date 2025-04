Trump fia olyan elitklubot alapított, hogy Tiborcz Botaniqja elbújhat mellette

Míg Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, a veje pedig a NER-elitnek tart fenn klubot a 12. kerületben, addig Donald Trump éppen a környékünkön turnézó fia a legeslegelitebb klubot hozta létre Washingtonban, ahová több mint félmillió dollár a belépő, és a terveket ismerők szerint azok a technológiai és üzleti mogulok járhatnak majd, akik szeretnének jó kapcsolatokat fenntartani a Trump-kormányzat tagjaival – lehetőleg úgy, hogy a sajtó ebből semmit ne tárhasson a nyilvánosság elé.

photo_camera JD Vance alelnök, Donald Trump Jr. és Donald Trump Fotó: SHAWN THEW/AFP

A klub az Executive Branch, azaz a Végrehajtó Hatalmi Ág névre hallgat majd, székhelye az elegáns éttermekről ismert legpatinásabb negyedben, a történelmi Georgetownban lesz. Itt egyébként is számos luxusüzlet, híres egyetem és exkluzív klub található. Ez a luxus nyilván nem tarthatja vissza a Trump-kabinet arcait, a Politico szerint ugyanis ez a kabinet messze a leggazdagabb a történelemben.

A klub alapításában Donald Trump Jr. mellett a Trump-kampány egyik megadonorja, Omeed Malik, a Farvahar Partners kereskedelmi bank alapítója és vezérigazgatója, valamint több más befektető is részt vett. De az alapítók közt van Zach és Alex Witkoff is, akik annak a Steve Witkoffnak a gyerekei, aki az utóbbi hetekben Trump főtárgyalójaként került be a hírekbe orosz-ukrán és iráni ügyekben egyaránt.

Bár hivatalosan csak szombat este jelentették be a klub létrejöttét, állítólag már várólista van a tagságra. A nyitóesemény egybeesett a Fehér Házi Tudósítói Vacsorával, ahol az elmúlt években a kormány tisztviselői a sajtó képviselőivel bulizták át az éjszakát. Az ellenesemény jól mutatja a Trump-kormányzat viszonyát a Fehér Ház tudósítóival – a kormány még február végén jelentette be, hogy ezentúl ők döntik el, hogy mely médiumok kérdezhetik a korlátozott férőhellyel rendelkező terekben az elnököt. (via Politico)