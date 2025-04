A 29 éves Jordan Bardella indulna el Le Pen helyett az elnökválasztáson, ha Le Pent addigra tényleg eltiltják

Jordan Bardella, a franciaországi szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője egy szombati lapinterjúban bejelentette, hogy ő indul el a 2027-es elnökválasztáson a pártja színeiben, ha Marine Le Pent tényleg eltiltják az indulástól.

Le Pent márciusban bűnösnek találták sikkasztás miatt, és öt évre eltiltották a közügyektől, erről itt írtunk bővebben. Ő azonban fellebbezett, és reménykedik benne, hogy még elindulhat a választásokon.

Bardellát Le Pen szövetségesének tartják, a Nemzeti Tömörülésben korábban felmerült egy olyan forgatókönyv is, hogy az elnöki posztot Le Pen töltené be, Bardella pedig a miniszterelnök lenne. Bardella most úgy fogalmazott, hogy az ő jelöltje Le Pen, de ha Le Pent eltiltják, akkor "azt hiszem, mondhatom azt, hogy én leszek az ő jelöltje".

A Bardelláról írt eddigi cikkeinket ide kattintva olvashatja el. Ő volt az, aki februárban nem szólalt fel egy konferencián a trumpista Steve Bannon náci karlendítése miatt.

Le Pennek a kutatások szerint elég jó esélye lenne 2027-ben, amikor is a két ciklust végigszolgáló Emmanuel Macron már nem indulhat újra. Megfigyelők szerint a szélsőjobbot egy Macron által támogatott jobbközép-, vagy centrista politikus szorongathatná meg. (France 24)