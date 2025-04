Hanyatló Kelet: rizst visznek haza a nyaralásról a japán turisták

Rizshiány van Japánban, ahol egy év alatt kétszeresére ment fel az abszolút alapélelmiszer ára, de még így is sok boltban egy zsákra korlátozzák az egyszerre megvehető mennyiséget. A kormány közben a vészhelyzeti tartalékhoz nyúlt, és beindult a rizsimport is, amivel talán Trumpot is megpróbálják leszerelni a vámháborúban - bár a japánok rizsben is jobban szeretik a hazait.

A probléma részben még 2023 nyarára vezethető vissza, amikor a hőhullám miatt pocsék volt a termés, de állítólag a tavaly augusztusi földrengés is hozzájárult a hiányhoz, amikor egy még nagyobb, újabb földrengéstől tartva beindult a pánikvásárlás - írja a Washington Post.

photo_camera Fotó: RICHARD A. BROOKS/AFP

Hogy több mint fél évvel később valóban ez áll-e a nem csillapodó rizsválság mögött, némileg kétséges, mindenesetre a nagy- és a kiskereskedelmi ár is a duplájára nőtt egy év alatt. A felelős- és bűnbakkeresés jelenlég ott tart, hogy:

az idegenek tehetnek mindenről, a covid után jön megint a sok külföldi turista, és persze mindnek a japán rizsre fáj a foga; harácsolók, nyerészkedők, profitéhes kereskedők akarják elvenni a napi betevőt a dolgos japán emberektől: a kormány szerint legalábbis spekulációs felvásárlások miatt alakult ki átmeneti hiány, noha nemzetgazdasági szinten a termelés ki kellene hogy elégítse a fogyasztást; a kormány a hibás, akik az agrártámogatásokkal más termények felé akarták terelni a gazdákat, hiszen a rizsfogyasztás már vagy fél évszázada csökken Japánban - az intézkedés azonban túl jól sikerült.

A rövid távú megoldás a szakértők többsége szerint csakis az import felfuttatása lehet. A japán sajtó szerint a kormány fontolóra is vette az amerikai rizsimport bővítését: ez esetleg jó pontot érhet Trumpnál is a vámügyi tárgyalásokon - az amerikai elnök korábban többször is bírálta Japánt a rizsre kivetett vámok miatt. Nem mindenki akar azonban erre várni, amikor otthon már átszámítva 12 ezer forint egy ötkilós zsák rizs: a japán turisták a privát importtal elkezdtek más ázsiai országokból is egyéb szuvenír helyett rizzsel hazatérni.