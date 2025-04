Simán vezet a szélsőjobbos Simion a román közvélemény-kutatásokban, csak az a kérdés, ki lesz az ellenfele a 2. fordulóban

Három héttel a megismételt román elnökválasztás előtt simán vezet a szélsőjobbos AUR jelöltje, a friss közvélemény-kutatások szerint inkább csak az a kérdés, hogy ki jut be George Simion mellett a második fordulóba. Ott már bármelyiküknek komoly esélye lenne ellene - már ha a korábban nagyon férehordó romániai felméréseknek ezúttal jobban lehet hinni.

A Kreml által támogatott, TikTok-kampánnyal óriási meglepetésre hatalmasat robbantó Georgescu elsőfordulós győzelmét a bukaresti alkotmánybíróság decemberben vitatott érveléssel semmisítette meg, és írt ki új elnökválasztést a tavaszra - az ezen való indulástól azonban Georgescut már eltiltották.

A közvélemény-kutatások szerint azonban nélküle is szélsőjobbos győzelem várható: az első helyen 30 százalék feletti támogatottsággal áll George Simion, az AUR jelöltje. Az AUR az a párt, amelyik az úzvölgyi temető elleni román nacionalista támadásokban is élen járt, a magyarellenességénél később a járványkezeléssel szembeni kritikája és oltásellenessége lett meghatározóbb. Az utóbbi időben igyekezett némileg a centrum felé húzódni, emiatt rúgták ki például a pártból Georgescut is, akivel azonban később újra informális szövetségre léptek.

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint (ezt a Hot News megbízásából az Atlas végezte) Simion 32 százalékos támogatottsággal vezet, mögötte 22-22 százalékon áll a második-harmadik helyen Crin Antonescu, a kormánypártok, köztük az RMDSZ által támogatott jelölt, valamint Nicusor Dan, a függetlenként induló és viszonylag liberálisnak számító bukaresti polgármester. A korábbi miniszterelnök Victor Ponta, aki szintén szeretné begyűjteni a rendszerkritikus szavazatokat, csak tíz százalékos támogatottsággal rendelkezik jelenleg.

Ez alapján az elnökválasztás fő kérdésének az tűnik, hogy ki lehet majd a második fordulóban Simion kihívója. Bárki is lesz az, jelen állás szerint ő számít majd esélyesnek, de a meccs nem lesz lefutott: Antonescunak öt, Dannak pedig három százalékpontnyi előnyt mérnek most az AUR elnökével szemben a második fordulóra, amennyiben ők lesznek az ellenfelei, és a különbség csökken.