Végleg kizárták Georgescut az elnökválasztásból

Az alkotmánybíróság elutasította Călin Georgescu fellebbezését, így jogerősen kizárták az elnökválasztásból a tavaly őszi elsőfordulós elnökválasztás nyertesét, írja a Transtelex.

photo_camera Calin Georgescu 2024. november 26-án. Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A politikus hívei az alkotmánybíróság épülete előtt tüntetnek. Félő, hogy megismétlődnek a vasárnap történtek, amikor a központi választási bizottság elutasította Georgescu jelöltségét. A tüntetők válaszul összecsaptak a rohamrendőrökkel.

A romániai elnökválasztás tavaly novemberi első fordulóját Georgescu nyerte meg, az eredményt azonban december elején megsemmisítették. A román hatóságok szerint a kampányt illegálisan Oroszországból szervezhették, és miközben ő nulla lejes költést jelentett be, valójában jelentős összegekkel támogatták, fizetett influenszerhálózatot is üzemeltetve. A továbbra is népszerű jelöltet február végén őrizetbe is vették, alkotmányos rend elleni bűncselekmények, nyilvános felbujtás, fasiszta jellegű szervezet létrehozása és a választási kampány finanszírozásáról tett hamis nyilatkozatok gyanújával.

A megismételt elnökválasztást májusban tervezik megtartani Romániában. Calin Georgescu támogatottsága az elmúlt hónapok fejleményei után változatlanul magas, simán megnyerné az első fordulót.