Káosz tört ki Bukarestben, miután a választási bizottság elutasította Calin Georgescu elnökjelöltségét

Vasárnap este Calin Georgescu hívei utcára vonultak és káoszt robbantottak ki azután, hogy a központi választási bizottság elutasította a szélsőséges politikus elnökjelöltségét.

Tiltakozók százai gyűltek össze a választási iroda székháza előtt, többen lengették a román zászlókat, és azt skandálták: „A végső megoldás egy újabb forradalom!” Egyes tüntetők térkövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg a környékre kiküldött rohamrendőröket, felborítottak egy járművet és felgyújtottak egy bokrot.

photo_camera Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A szélsőjobbos alakulatok hívei megpróbáltak behatolni az intézménybe is. A Bukaresti Csendőrség közleménye szerint a helyzet kezelése érdekében kézi könnygázspray-t vetettek be a tömeg feloszlatására.

Georgescuról a végső döntést az Alkotmánybíróság fogja meghozni legkésőbb szerda estig. Most ugyanis még 24 óra áll rendelkezésre a választási bizottság döntése ellen fellebbezni, majd ezt követően 48 órája van az Alkotmánybíróságnak a döntésre.

A politikus X-csatornáján írta, közvetlen csapást mértek a demokrácia szívére. Azt üzente, „ha Romániában megdől a demokrácia, az egész demokratikus világ összeomlik! Ez még csak a kezdet. Ez ilyen egyszerű!” Szerinte Európa diktatúra lett, Románia pedig zsarnokság alatt szenved.

photo_camera Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A romániai elnökválasztás tavaly novemberi első fordulóját Georgescu nyerte meg, az eredményt azonban december elején megsemmisítették. A román hatóságok szerint a kampányt illegálisan Oroszországból szervezhették, és miközben ő nulla lejes költést jelentett be, valójában jelentős összegekkel támogatták, fizetett influenszerhálózatot is üzemeltetve. A továbbra is népszerű jelöltet február végén őrizetbe is vették, alkotmányos rend elleni bűncselekmények, nyilvános felbujtás, fasiszta jellegű szervezet létrehozása és a választási kampány finanszírozásáról tett hamis nyilatkozatok gyanújával.

A megismételt elnökválasztást májusban tervezik megtartani Romániában. Calin Georgescu támogatottsága az elmúlt hónapok fejleményei után változatlanul magas. (AP News, Transtelex)