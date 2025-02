Megállították az autóját és letartóztatták Georgescut, a szélsőjobbos román elnökjelöltet

Călin Georgescu, a román elnökválasztás novemberi első fordulóját megnyerő szélsőjobboldali politikus autóját a rendőrök szerdán délben megállították Bukarestben, az elnökjelöltet falhoz állították, majd gyanúsítottként vitték be kihallgatásra a legfőbb ügyészségre.

Georgescut alkotmányos rend elleni bűncselekményekkel, nyilvános felbujtással, fasiszta jellegű szervezet létrehozásával és a választási kampány finanszírozásáról tett hamis nyilatkozatokkal gyanúsíthatják meg.

A román elnökválasztás első fordulójának eredményét azután semmisítették meg december elején, hogy Georgescu óriási meglepetésre a legtöbb szavazatot kapta. A korábban alig ismert jelölt a Vasgárda hagyományaira is építő, nyíltan oroszbarát, ezoterikus elemeket tartalmazó egyveleget hirdetett, népszerűségét részben az elfuserált Covid-politikával szembeni kritikának, részben a hatékony TikTok-kampányának köszönhette.

A román hatóságok szerint azonban a kampányát illegálisan Oroszországból szervezhették, és miközben ő nulla lejes kampányköltést jelentett be, valójában jelentős összegekkel tolták meg a kampányát, egész fizetett influenszerhálózatot üzemeltetve. A döntés nemcsak a szélsőséges táborban váltott ki nagy vitákat, egy választás eredményének megsemmisítése hibrid beavatkozásokra hivatkozva Európában példa nélküli.

Romániában májusban tartják majd az elnökválasztás megismételt első fordulóját. Georgescu a hírek szerint éppen a választási bizottsághoz tartott, hogy hivatalosan is bejelentse az újraindulását, amikor az autóját szerda dél körül kiszedték a forgalomból.

Ugyanazon a napon a hatóságok kiterjedt házkutatásokat folytattak Georgescu környezetében, többek között a csak Mesterlövészként emlegetett testőre, Marin Burcea lakásán is. Korábban a Georgescu körüli őrző-védő egységeket vezető, Afrikában is aktív zsoldos, Horațiu Potra köreiben fegyvereket, rohamlőszert és több mint egymillió dollárt foglaltak le. Az ügyészek Georgescu környezete és Oroszország közötti kapcsolatokat dokumentáltak, a gyanú szerint Potra közvetlen kapcsolatban állt a Wagner paramilitáris szervezettel is.

A legfőbb ügyészségre szállított Georgescu egyelőre nem válaszolt az újságírók kérdéseire, csak gunyorosan mosolygott arra a kérdésre is, hogy vannak-e kapcsolatai Oroszországgal.

Bevitelének hírére hívei és a szélsőjobbos AUR párt támogatói közül többen a helyszínre siettek, ahol a megerősített rendfenntartók most kordonokkal próbálják távol tartani a tiltakozókat. A helyszínre indult George Simion, az AUR elnöke és a párt teljes frakciója is, hogy magyarázatot kérjenek a hatóságoktól.

„Hol van a demokrácia, hol vannak azok a partnerek, akiknek védeniük kellene a demokráciát?”

- kérdezik a posztjukban.

A szélsőjobboldali román jelölt indulása mellett az elmúlt napokban kiállt Trump alelnöke is: JD Vance a baltimore-i CPAC-en arról szónokolt, hogy Románia „nem osztja az amerikai értékeket”, miután „lemondta az elnökválasztást, mert nem tetszett neki az eredmény”.

(Adevarul)