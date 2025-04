Moszkva nem tudja elfogadni Trump megoldási javaslatait a tűzszünetre

Az orosz külügyminiszter-helyettes a RIA Novosztyi cikke szerint azt mondta: „Komolyan vesszük az amerikai modelleket és megoldási javaslatokat, de nem tudjuk őket a jelenlegi formájukban elfogadni.”

Szergej Rjabkov szerint ha Oroszország elfogadja a tűzszüneti javaslatot, nem következik belőle az orosz-ukrán háború kiváltó okainak megszüntetése, márpedig Moszkvának továbbra is ez a fő célja. Rjabkov szerint Moszkva ezeket a problémákat közölte is az Egyesült Államokkal, és a Kreml továbbra is a háború tartós lezárását szeretné elérni.

photo_camera Szergej Rjabkov beszédet mond az ENSZ genfi konferenciáján 2023. március 2-án. Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Donald Trump a hétvégén azt mondta, „nagyon dühös”, és ha úgy véli, Oroszországgal nem tudnak megállapodni az ukrajnai vérontás leállításáról, másodlagos vámokat fog kivetni minden Oroszországból származó olajra, és újabb orosz szankciókat vet ki.