Az Erdoğan-közeli cégek bojkottjára szólított fel a török ellenzék

A török Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője, Özgür Özel a letartóztatott isztambuli polgármester, Ekrem İmamoğlu támogatására rendezett gyűlésen a Recep Tayyip Erdoğan elnökhöz köthető cégek és szolgáltatások bojkottjára szólított fel, írja a Guardian.

photo_camera Özgür Özel, a Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője. Fotó: KEMAL ASLAN/AFP

A hétvégén több százezer ellenzéki tüntető gyűlt össze egy parkban, Özel itt a többek között a kormánypárti NTV csatornát tulajdonló Doğuş cégcsoportról és annak Erdoganhoz fűződő kapcsolatairól beszélt. „A Doğuş-csoportot a föld alá temetik, mert fél ettől a tömegtől” – mondta a CHP elnöke.

A csoporthoz építőipari cégek, kormánybarát médiumok, energetikai vállalatok, valamint ingatlanokkal és a Volkswagen törökországi forgalmazásával foglalkozó cégek tartoznak. Emellett több mint 200 étterem és népszerű szórakozóhely is, köztük a furcsa sószórása miatt mémmé vált Salt Bae - polgári nevén Nusret Gökçe - Soho House Istanbul nevű étterme is, ahol akár 300 ezer forintot is elkérnek egy steakért.

„Nem vásárolunk azoknak a termékeiből, akik az NTV-n hirdetnek. Nem nézünk NTV-t. Nem tesszük be a lábunkat a Nusret éttermeinek ajtaján” – mondta Özel. A CHP vezetője arra is felszólította a török cégeket, hogy ne hirdessenek a kormánybarát médiumokban, amik egyrészt alig számolnak be a tiltakozásokról, másrészt Erdoğan narratívját terjesztik, miszerint ezek erőszakos megmozdulások.

Hetek óta több tíz- és százezrek tüntetnek Törökország-szerte, miután az Erdoğan elnök legfőbb riválisának tartott İmamoğlut és 47 másik embert korrupciós vádakra hivatkozva letartóztattak. A bíróság pedig úgy döntött, hogy a polgármesternek az eljárás végéig börtönben kell maradnia. A hatóságok több mint 300 török tüntetőt vettek őrizetbe, Erdoğan pedig utcai terrorizmusról beszélt.