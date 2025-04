Stílus, divat és közszolgálat Vitályos Esztertől

Vitályos Eszter amióta megkapta Szentkirályi Alexandra korábbi pozícióját, és már kormányszóvivőként sorolja minden második csütörtökön az újságok neveit a kormányinfókon, látványosan aktív a közösségi oldalakon, csak úgy lubickol az új szerepében. Annyira, hogy a fontos munkakör mellett még arra is marad energiája és ideje, hogy a jó híreket egy-egy látványos fotóval együtt ossza meg.

Vitályos Eszter valójában hatalmasat újított, sikerült ugyanis tágítania egy nagyot a közszolgálat fogalmán: az országért folytatott alázatos munkája és a tájékoztatás mellett még divatötleteket is ad a választópolgároknak.

Azt például, hogy „Magyarország egy családi adóparadicsom lesz”, egy klasszikus, paparazzi-stílusú divatfotóval dobta fel.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Sanszosan ennek a sorozatnak a része az a Vogue-ba is beillő fotó, amin lazán egy falnak támaszkodik az elegáns bundás gallérú, krémszínű kabátjában, hogy így közölje, mennyi „tornaterem és tornaszoba újult meg vagy bővült ki a Magyar Falu Program segítségével”.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Vitályos Eszter még egy szemétdomb közelében is képes megmutatni, milyen is az esztétikája, egyben ötletet is ad arra, hogy ha egy kicsit csípősebb, de napsütéses időben látogatna el valaki a csobánkai sittlerakóhoz, annak érdemes beszereznie egy praktikus, de divatos pufimellényt.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Még amikor „hergelés”-ről és „negatív kampány”-ról beszél, akkor is olyan fotó mellett teszi ezt, amivel akár címlapra is kerülhetne. Ha valaki más is szeretne magáról ilyen kellemesen minimalista és igen elegáns fotót, az Vitályoshoz hasonlóan látogasson el a Parlament közelébe a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyéhez, amit ötmilliárd forintból sikerült összedobni.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Ezúton is szeretnék elnézést kérni Vitályos Esztertől, amiért most lerántom a leplet a nagy titokról, miszerint ez a teljesen más hangulatú és üzenetű fotó szinte egészen biztos, hogy ugyanott és ugyanakkor készült, mint az előbbi. De ez is csak azt mutatja, hogy Vitályos Eszter nagyon érzi a divatfotók egyik lényegét: más perspektívából egészen más arcát is meg tudja mutatni.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Sőt, arra is ráérzett, hogy akadnak olyan választópolgárok, akiket a sportosabb vonallal lehet megfogni.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

A fenti kettő is beillene bármelyik sporttal foglalkóz női magazinba, de az alábbi fotóra egészen biztos, hogy akármelyik nagyobb sportmárkánál is azonnal lecsapnának.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

A fontos közéleti üzenetek mellett kormányszóvivőként arra is ügyel, hogy időben közölje mindenkivel, most már majdnem tavasz van, ezt illusztrálandó pedig megmutatta, hogy még egy nadrágkosztümben is le lehet sétálni a Duna-partra, főleg ha az ember egy kényelmes, magastalpú sportcipővel kombinálja a szettjét. (Ebben valószínűleg nehezebb besüppedni a vizes, iszapos homokba.)

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Szerencsére azt is megmutatta, hogy bátran öltözhetünk elegánsan egy tóparti sétához is, csak válasszunk megfelelően vastag sarkú csizmát.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Aki már a nyaralást tervezi, az is örülhet, Vitályos Eszter ugyanis ad ihletet azoknak is, akik 20 fok felett vonatra ülnének. Csinos, szellős, kényelmes. Így érdemes utazni és egyben bejelenteni azt is, hogy elkezdenék több nagy vasútállomás felújítását, amikhez „kapcsolódóan külön-külön gazdasági társaságok jönnek létre”.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Ki mondta, hogy a csíkos és a mintás nem illik össze? Főleg, ha a kedvenc kiegészítőnk mindeközben a minél több szerencsét hozó karkötő viselése. Ha Vitályos Eszter ilyen bátran felhúzza még egy tévés szerepléshez is a virágmintás magassarkújához a kedvenc, csíkos nadrágkosztümjét, bátran tegyen így más is!

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Ha még ezen a ponton is akad olyan olvasónk, aki továbbra sem követte be Vitályost Facebookon vagy Instagramon, a következő és egyben utolsó divatfotó láttán egészen biztos, hogy a továbbiakban aktívan is rajongja majd a kormányszóvivőt. Az erdők nemzetközi napjára még Pataki Ági se tudta volna ennél profibb pózzal és témához illő szettben felhívni a figyelmet.

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

photo_camera Fotó: Vitályos Eszter/Facebook

Akiket az aktuális férfidivat is érdekelne, azoknak is akad politikus role model: Szijjártó Péter.