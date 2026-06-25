Magyar Péter a volt fideszes vezető államtitkári kinevezéséről: Senkit sem rúgunk ki amiatt, mert korábban az államnak dolgozott

Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón beszélt az Orbán-kormányok korábbi helyettes államtitkáráról, Nemcsok Dénesről is, akit államtitkárnak neveztek ki a tiszás Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban.

Nemcsok a Fidesz-kormányok alatt több minisztériumban is dolgozott helyettes államtitkárként, és a kiemelt uniós programok Irányító Hatóságát is vezette. Utóbbi pozícióját akkor töltötte be, amikor a Tiborcz István-féle Elios-szerződések többségét előkészítették. Az Európai Csalás Elleni Hivatal később olyan súlyos szabálytalanságokat talált az Elios-ügyben, hogy a 13 milliárd forintnyi uniós támogatás teljes megvonását javasolta.

A Magyar-kormányban Nemcsokhoz került az uniós költségvetési források felhasználásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) felügyelete is. Kinevezése után az NFK dolgozói petíciót indítottak a menesztéséért.

Nemcsok Dénes helyettes államtitkár, Font Sándor fideszes parlamenti képviselő és Fülöp Attila államtitkár 2019-ben Fotó: Rosta Tibor/MTI/MTVA

Magyar azt mondta, hogy komolyan veszik a dolgozók véleményét, de senkit sem rúgnak ki amiatt, mert korábban az államnak dolgozott. „Mert ha ezt vizsgálnánk, akkor szinte senki nem maradhatna a magyar államigazgatásban. Én magam is dolgoztam állami cégnél, és emlékeim szerint, a mellettem álló úriember is dolgozott az előző államigazgatásban” – utalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterre, aki 2022-ben az Orbán-kormány államtitkára volt.

Magyar arról beszélt, hogy a kinevezéseknél azt vizsgálják, hogy az illető részt vett-e bármilyen törvénytelen dologban, ténylegesen visszaélt-e a hatalmával, és képes-e tisztességesen szolgálni az országot.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök szerint Nemcsok kinevezésénél csak azt a szempontot mérlegelték, hogy több ezer milliárd forint uniós forrást vissza kell szerezni, majd fel kell használni. „Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki ezt a rendkívül összetett rendszert az első naptól ismeri és átlátja”.

A petíció aláírói elsősorban Nemcsok beosztottjaihoz való, embertelen hozzáállását kifogásolták. Magyar azt mondta, fontos, hogy a kormánytagok hogyan bánnak az emberekkel, beosztottakkal, ahogyan az is fontos, hogy milyen eredményeket képesek elérni. Hozzátette, hogy tájékoztatást kért Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől, és amint lesz közlendőjük Nemcsok ügyével kapcsolatban, jelentkeznek.

Magyar az RTL kérdésére később azt mondta, Nemcsok ügye „egy vihar egy kanál vízben, amit önök csinálnak”.