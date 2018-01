Súlyos szabálytalanságokat talált Tiborcz közbeszerzéseinél az EU csalás elleni hivatala

Kétéves nyomozás után az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala súlyos szabálytalanságokat tárt fel azokban a közbeszerzésekben, amiket 2011 és 2015 között nyert meg az Elios Innovatív Zrt., Tiborcz István akkori cége. A hírt a Wall Street Journal tudta meg, itthon az Index szemlézte.

Az Elios volt az, amelyik rengeteg megbízást kapott magyarországi települések világításának korszerűsítésére. A pályázatok többségét eleve úgy írták ki, hogy az Elioson kívül vagy senki másnak,, vagy legfeljebb egy-két cégnek lett volna esélye indulni a munkáért, de egyeztettek már a kiírás előtt is a munkákról. Az Elios aztán brutális áron számlázott le lámpákat. Az külön szép, és ez az OLAF-nak is feltűnt, hogy Hamar Endre, az Elios egykori tulajdonosának cége, a Sistrade úgy vett vett részt egyes pályázatok előkészítésében az önkormányzatok részéről, hogy Hamar közben az Eliosban is tulajdonos volt.

Tiborcz időközben kiszállt a cégből, de az OLAF még azt az időszakot vizsgálta, amikor ő volt a tulajdonos. Erről az időszakról a baráti Origónak a közelmúltban adott interjúban Tiborcz azt mondta: „Az Eliosban való részvételem és az abból való kiszállásom kapcsán megértettem, hogy Magyarországon a miniszterelnök családtagjaként nem foglalkozhatom bármivel. Olyan területet választottam, amely nincs semmilyen kapcsolatban állami és önkormányzati tenderekkel. Az ingatlanfejlesztés piacára léptem, ami nagyon régóta szintén foglalkoztatott.”



A WSJ szerint a hivatal már megküldte a jelentését a magyar ügyészségnek, és azt javasolja, hogy tegyenek jogi lépéseket. Ha Polt Péter ügyészsége valamiért mégsem találna semmit (volt már Magyarországon is feljelentés az ügyben), akkor is lehet következménye a feltárt szabálytalanságoknak. Az OLAF ugyanis azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy kérje vissza a a projektekre elköltött 40 millió eurós uniós támogatást. A lap megkeresésére a Bizottság megerősítette, hogy ki fogják értékelni az OLAF-jelentést, aztán megvitatják az ügyet a magyar kormánnyal, mielőtt döntenének arról, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek majd.