Száj- és körömfájás miatt Levél 10 kilométeres körzetében minden sertést le kell ölni

Ismét megjelent Magyarországon a száj- és körömfájás, a vírust egy levéli szarvasmarha telepen azonosították március 26-án. A Kisalföld beszámolója szerint a hatóságok elrendelték, hogy

Az osztrák tulajdonú telepen háromezer marhát kell leölni, az állomány felszámolása tíz napot vesz igénybe. Nagy István agrárminiszter közölte: csütörtök délután elrendelte egy Levél község határában lévő terület azonnali megvásárlását, ahová a tetemek kerülnek.

„Teljes állatmozgás-tilalmat vezettünk be az egész megyében, lefújtunk minden olyan kiállítást, ami a párosujjú patásokat érinti. Zárva marad a győri állatkert is, bármennyire rosszulesik is azoknak, akik szívesen odalátogatnának, és nem lesznek megtartva az állatkihajtások sem”