Vitézy Dávid: Tucatjával vannak ügyek, ahol feljelentést tehetünk

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  • Százmilliárdos túlárazás miatt Mészárosék mégsem üzemeltethetik az M6-os autópálya 60 kilométeres szakaszát - jelentette be Vitézy Dávid.
  • A sajtótájékoztatón a 444 Mészáros Lőrinc cégeinek megbízásairól, és Lázár Jánost érintő ügyekről kérdezte.
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