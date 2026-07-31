Amit Orbán most csinál, azért szétszedte volna a régi ellenzéket

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  • A múltkor arról beszélgettünk, hogy mélyrepülésben van a Fidesz.
  • Azóta frakcióvezetőt cserélt a párt, lement a tusványosi fesztivál, és Magyar Péter elkövette az eddigi legnagyobb hibáját.
  • De vajon megállt-e a Fidesz szétesése? Erről beszélgettünk a 444 stúdiójában.

A műsor podcast formában is meghallgatható:

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