Hatalmas robajjal omlik éppen össze a Fidesz

A nemzeti oldal sztárja: luxizás ellen tüntetett, luxusmagángépekkel repült, oroszokat szolgált, ma már egy kínai autógyár arca

A nemzeti oldal sztárja: luxizás ellen tüntetett, luxusmagángépekkel repült, oroszokat szolgált, ma már egy kínai autógyár arca

A nemzeti oldal sztárja: luxizás ellen tüntetett, luxusmagángépekkel repült, oroszokat szolgált, ma már egy kínai autógyár arca

A volt miniszterelnök az őrjöngő és ugató amerikai streamer, IShowSpeed videójában bukkant fel, a felvétel alapján nem örült a spanyolok győzelmének.

A VIP-páholy előtti sorban, a családtagjai mellett nézte Orbán a spanyol-francia vb-elődöntőt

A VIP-páholy előtti sorban, a családtagjai mellett nézte Orbán a spanyol-francia vb-elődöntőt

A VIP-páholy előtti sorban, a családtagjai mellett nézte Orbán a spanyol-francia vb-elődöntőt

Mint disznók elé gyémántot szórni – így lendült át a Fidesz a héten a Barátok köztből a Mónika-show díszletei közé

Csapásokat adnak, csapásokat kapnak, omladozik a szeretetország, a Fideszen és az Orbán-jobboldalon legalábbis mindenképpen, van, aki már az exkormányfőt sem tiszteli kellőképpen. Ki kit gyalázott le a héten a bukott állampártban?