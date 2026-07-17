Hatalmas robajjal omlik éppen össze a Fidesz

Szijjártó Péter mindig abban hitt, amiben érdekében állt.
A volt miniszterelnök az őrjöngő és ugató amerikai streamer, IShowSpeed videójában bukkant fel, a felvétel alapján nem örült a spanyolok győzelmének.
Csapásokat adnak, csapásokat kapnak, omladozik a szeretetország, a Fideszen és az Orbán-jobboldalon legalábbis mindenképpen, van, aki már az exkormányfőt sem tiszteli kellőképpen. Ki kit gyalázott le a héten a bukott állampártban?
Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.
Jachtozástól orosz hekkerekig, gödi gyártól a Lavrovval folytatott telefonokig – mindig volt miről kérdezni a volt külügyminisztert, aki mostanra a Fidesz-frakcióból is kiszállt.
Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.
Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?
Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.