A nemzeti oldal sztárja: luxizás ellen tüntetett, luxusmagángépekkel repült, oroszokat szolgált, ma már egy kínai autógyár arca

POLITIKA

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POLITIKA byd korrupció fidesz oroszország kína Szijjártó Péter
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A külügyminisztérium közleményben tudatta, hogy 10 éve lett Szijjártó Péter a külügyminiszter

Köszönjük az információt a kormánynak!

Herczeg Márk
évforduló

„Mindig a rendelkezésedre állok” – már hangfelvételen is hallható, Szijjártó hogyan ígért segítséget Lavrovnak

Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.

Benics Márk
POLITIKA

Alig érkezett meg Szijjártó Péter New Yorkba, máris meg kellett küzdenie egy láthatatlan ellenféllel

Korábban indult a külügyminiszter facebookos videója, így látható az egyperces néma szösztelenítő csata, amiben minden be kellett vetni, ami csak rendelkezésre állt.

Haszán Zoltán
diplomácia

A hihetetlenül ügyesen megtakarító Szijjártóék egy 167 milliós házat is vettek

A friss külügyminiszter azt mondta az RTL Klubnak, hogy azért nem volt benne a vagyonnyilatkozatában, mert három nappal a leadás után került a nevére.

Herczeg Márk
POLITIKA

Szijjártó Lavrovnak: „Nem éreztem úgy, hogy az európaiak nagyon boldogok lennének, tudod? És ebből éreztem, hogy a dolgok talán jól mentek”

Újabb lehallgatott telefonbeszélgetések leiratai kerültek napvilágra, amelyekből kiderül, mennyire alárendelt viszonya van Szijjártónak Lavrovval szemben.

Kaufmann Balázs, Windisch Judit
POLITIKA

Szijjártó a fehérorosz nagykövetség előtt tüntetett Lukasenka diktatúrája ellen 2006-ban

A magyar fiatalok nevében akkor még felszólította a fehérorosz vezetést, hogy vessen véget a jogsértéseknek. A Fidelitas elnökeként összehívta minden parlamenti párt ifjúsági szervezetét, és közösen demonstráltak a szabadságjogok lábbal tiprása ellen.

plankog
politika

Minimum egy leértékelt Dorko, legrosszabb esetben egy deluxe Chunky Dunky árát spóroltuk meg Szijjártó „Készpénz. Mindig” Péternek

Szívesen.

Diószegi-Horváth Nóra
ÉLET
Videó

Gulyás Gergely nem lesz többé Fidesz-frakcióvezető, összeszedtük a legemlékezetesebb pillanatait

Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.

plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Sárdi Kristóf, Botos Tamás
video

Szijjártó kétszer is egyeztetett személyesen Orbánnal a lemondásáról

A Fidesz nagyon örül, hogy a volt külügyminiszter lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”.

Urfi Péter
POLITIKA

A versmondós és az öltönyben született

Nincs az a háború, ami megtörhetné Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságát. Ez derül ki az orosz külügyminisztérium You Tube-csatornájára kirakott üdvözlő beszélgetésekből is.

Haszán Zoltán
háború

“Nincs jelentősége” - mondta Szijjártó arra a kérdésre, hogy visszaadja-e a Putyintól kapott kitüntetését

Majd Gyurcsány Ferencéhez hasonlította a helyzetét.

Szily László
POLITIKA

NEREDETI TŐKEFELHALMOZÁS – HOGYAN LETTEK MILLIÁRDOSOK FIDESZES KÉPVISELŐK ÉS A ROKONAIK?

Ahol a magyar állam és a magyar álom összeért: 2010 után néhány év alatt gigantikus cégbirodalmak nőttek ki a semmiből, elképesztő vagyonok halmozódtak fel, és pártbürokraták váltak nagytőkésekké.

Herczeg Márk
POLITIKA
Videó

Ez a rendszer a tetejétől a talpáig bűzlik

A 444 első közösségi finanszírozásból készült filmje a fővárosi önkormányzatok egyik legsötétebb ügyéről, a parkolási bizniszről szól, amin évtizedek óta egy politikához kivételesen közel álló csoport gazdagodik. Teljes film.

Kiss Bence, Ács Dániel, Mészáros Zsófia, Botos Tamás
video

Szijjártó Péter külügyminiszter lett a Honvéd elnöke

Az NB II.-es csapat mezszponzora és főtámogatója négy évig a szingapúri Vulcan Shield Global lesz.

Herczeg Márk
futball

Szíjj Lászlót nem viselte meg a válság: 7 milliárdot vett ki a Duna Aszfaltból

Napi 20 milliót keresett a közbeszerzésekből táplált építőcégével.

Rényi Pál Dániel
PÉNZ

Egy működő polgári demokráciában Szijjártó Péter már lemondott volna

A korrupciógyanús jachtozás egy dolog, de a külügyminiszter szándékosan megvezette a közvéleményt. Szijjártónak nem kell izgulnia: a rendszer a hozzá hasonló lojális katonákra épül.

Rényi Pál Dániel
vélemény
Videó

Szijjártó Péter a 444-nek: Ukrán beavatkozás van, nem orosz

Megkérdeztük a külügyminisztert, mekkorát hibázott Gulyás Gergely a kormányinfón. Szijjártó nem tud arról, hogy az általa is megosztott kép az ukrán zászlós akcióról provokáció eredménye lenne, azt viszont állítja: ha az oroszok beavatkoznának, arról ő tudna.

plankog, Windisch Judit, Kristóf Balázs
POLITIKA

Szijjártó Péter magángépes útjaira 2 milliárd forintot költött tavaly az állam

Még Pozsonyba és Belgrádba is béreltek neki gépet.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni

Nem lesz többé parlamenti képviselő.

Mészáros Juli
belföld

Soros győzött: a 888 kimúlt

A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?

Herczeg Márk
Média

Szijjártónak volt egy előképe, Kocsis István később börtönben végezte

Nem Szíjjártó Péter az első, aki kormányzati pozícióból helyzetbe hoz egy külföldi céget, majd rögtön utána ott helyezkedik el. Kocsis István is megtette, és ezt még meg is úszta, nem a korrupciógyanús húzás, hanem egy másik stikli miatt ült később évekig.

Szily László
gazdaság

Mintha egy ügynök beszélne a tartótiszttel – ezek voltak Szijjártó Péter legnagyobb botrányai külügyminiszter korában

Donald Tusk szerint Szijjártó helye a Gazprom igazgatóságában lett volna, de végül a kínai BYD-hoz igazolt. Orbán egyik legfontosabb embere távozik a frontvonalból, akiről leginkább a Lavrov orosz külügyminiszterhez fűződő bizarr kapcsolata marad emlékezetes. Voltak azért más ügyei is.

Windisch Judit
POLITIKA

Porsche Cayenne-t lízingel Szijjártó feleségének cége

A belsőépítészeti cégnek kilenc hónappal az indulása után szüksége volt a luxus városi terepjáróra.

Szurovecz Illés
PÉNZ

„Majd ha kevesebbet hazudnak rólam, nyilatkozom” – ezzel rázta le Szijjártó a Spöttlére vonatkozó kérdéseinket

A Direkt36 azt írta, Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt akadt fenn a nemzetbiztonsági átvilágításon a diplomataképzésére jelentkező közeli hozzátartozója.

Windisch Judit, Kristóf Balázs
POLITIKA

Gulyás szerint semmi akadálya, hogy a Centrum Parkoló korábbi vezetője külföldön is szerencsét próbáljon

Szijjártó Péter ezért vitte magával Kupper Andrást Kínába üzletelni.

Czinkóczi Sándor
politika

Külügyminisztérium: 5 milliárd forint ment el Szijjártó magángépes útjaira 2022 óta, a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják

2024-ben lépték át az egymilliárdos határt, 2025-ben pedig rögtön a kétmilliárdosat is.

Bábel Vilmos
belföld

Szijjártó Péter felháborodott, hogy az orosz érdekek kiszolgálójának tekintik, másnap átvette a fehérorosz válogatott mezét Minszkben

Köszönetet mondott Putyin csatlósának a békére való törekvésben való közös megértésért.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Szijjártó-Nagy Szilvia cége 300 milliós profittal zárta az első teljes üzleti évét

A külügyminiszter felesége majdnem az egész profitot ki is vette a cégből osztalékként.

Herczeg Márk
gazdaság

Szijjártó és Lavrov: egy bizarr módon intim kapcsolat története

Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.

Szily László
POLITIKA

Szijjártó felajánlotta a segítségét a Wagner-lázadáskor Lavrovnak, aki erre kinevette

Újabb, a korábbi magyar külügyminiszter szervilis viselkedését ékesen példázó Szijjártó–Lavrov-hangfelvételt hozott nyilvánosságra Panyi Szabolcs.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Szijjártó úgy mantrázta, hogy a jachtozás magánügy, mintha felvételről szólna

A Szíjj Lászlóról szóló kérdéseket úgy kezelte, mintha az a magánéletének része lenne, amihez senkinek semmi köze.

Czinkóczi Sándor, Fődi Kitti
POLITIKA

Szijjártó Péter felesége 525 milliós osztalékot vett ki honlap és telefonszám nélküli cégéből

Négy év alatt 1,6 milliárd forinttal gazdagodott Szijjártó-Nagy Szilvia.

Székely Sarolta
gazdaság

Szijjártó büszke a Lavrovtól kapott kitüntetésre, mert az oroszokkal való együttműködésével a magyar emberek járnak jól

A külügyminiszter fölényes Fidesz-győzelmet jósol, és közölte: ő még nem kapott olyan kérést Orbántól, amire felmerült volna, hogy nemet mond.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Tömény orosz propagandát hallgat Szijjártó Péter futás közben

A magyar külügyminiszter fülébe Moszkvában is eljutottak Georg Spöttle szavai. A nyíltan az oroszoknak szurkoló „szakértő” rajongójaként Szijjártó egészen meredek dolgokat hallgat végig.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Belső dokumentumok bizonyítják, hogy a magyar külügy tudott az orosz kibertámadásokról – amiket két éve még kampányhazugságnak neveztek

Részletes dokumentumokat ismertünk meg, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott.

Kaufmann Balázs
belföld

Szuperluxus géppel utazik Szijjártó, amikor a „honvédségi” repülő nem elérhető

Tavaly nyár óta 22-szer repült a külügyminiszter egy olyan privátjettel, amilyennel a kuvaiti királyi család is utazik.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Szijjártó úgy keménykedett az amerikaikkal a sajtótájékoztatóján, hogy elfelejtette közölni: a szankciójuk miatt mégis kiszállunk a kémbankból

Az erre irányuló konkrét kérdésekre sem válaszolt.

Solti Hanna
POLITIKA

Ha Szijjártó külképviseletre látogat, a kocsijába kéret tonikot, kólát, kakaós kekszet és egészmogyorós csokit

A külképviseletek protokoll-főosztályainak elküldött ellenőrző listából megismerhetjük a külügyminiszter rocksztárallűrjeit, még konkrét márkákat is megneveznek.

Herczeg Márk
életmód

246 millió forintért utazott tavaly bérelt magángépen Amerikába Szijjártó Péter

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Kaufmann Balázs
belföld

Hivatalosan is visszavonták a megkérdőjelezhető módon kiosztogatott diplomata útleveleket

Most azt is vizsgálják, hogy hogyan kaphattak bármiféle magyar kötődés nélkül egyesek állampolgárságot a külügy segítségével.

Kaufmann Balázs
belföld