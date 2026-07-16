A nemzeti oldal sztárja: luxizás ellen tüntetett, luxusmagángépekkel repült, oroszokat szolgált, ma már egy kínai autógyár arca

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Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
Korábban indult a külügyminiszter facebookos videója, így látható az egyperces néma szösztelenítő csata, amiben minden be kellett vetni, ami csak rendelkezésre állt.
A friss külügyminiszter azt mondta az RTL Klubnak, hogy azért nem volt benne a vagyonnyilatkozatában, mert három nappal a leadás után került a nevére.
Újabb lehallgatott telefonbeszélgetések leiratai kerültek napvilágra, amelyekből kiderül, mennyire alárendelt viszonya van Szijjártónak Lavrovval szemben.
A magyar fiatalok nevében akkor még felszólította a fehérorosz vezetést, hogy vessen véget a jogsértéseknek. A Fidelitas elnökeként összehívta minden parlamenti párt ifjúsági szervezetét, és közösen demonstráltak a szabadságjogok lábbal tiprása ellen.
Szívesen.
Rövid, de annál velősebb pár hónap volt.
A Fidesz nagyon örül, hogy a volt külügyminiszter lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”.
Nincs az a háború, ami megtörhetné Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságát. Ez derül ki az orosz külügyminisztérium You Tube-csatornájára kirakott üdvözlő beszélgetésekből is.
Majd Gyurcsány Ferencéhez hasonlította a helyzetét.
Ahol a magyar állam és a magyar álom összeért: 2010 után néhány év alatt gigantikus cégbirodalmak nőttek ki a semmiből, elképesztő vagyonok halmozódtak fel, és pártbürokraták váltak nagytőkésekké.
A 444 első közösségi finanszírozásból készült filmje a fővárosi önkormányzatok egyik legsötétebb ügyéről, a parkolási bizniszről szól, amin évtizedek óta egy politikához kivételesen közel álló csoport gazdagodik. Teljes film.
Az NB II.-es csapat mezszponzora és főtámogatója négy évig a szingapúri Vulcan Shield Global lesz.
Napi 20 milliót keresett a közbeszerzésekből táplált építőcégével.
A korrupciógyanús jachtozás egy dolog, de a külügyminiszter szándékosan megvezette a közvéleményt. Szijjártónak nem kell izgulnia: a rendszer a hozzá hasonló lojális katonákra épül.
Megkérdeztük a külügyminisztert, mekkorát hibázott Gulyás Gergely a kormányinfón. Szijjártó nem tud arról, hogy az általa is megosztott kép az ukrán zászlós akcióról provokáció eredménye lenne, azt viszont állítja: ha az oroszok beavatkoznának, arról ő tudna.
Még Pozsonyba és Belgrádba is béreltek neki gépet.
Nem lesz többé parlamenti képviselő.
A jelek szerint végleg elbukott az amerikai milliárdos magyarországi ellenzéke, és nem más csinálta ki, mint a „nemzeti oldal”. Mi volt ez az egész?
Nem Szíjjártó Péter az első, aki kormányzati pozícióból helyzetbe hoz egy külföldi céget, majd rögtön utána ott helyezkedik el. Kocsis István is megtette, és ezt még meg is úszta, nem a korrupciógyanús húzás, hanem egy másik stikli miatt ült később évekig.
Donald Tusk szerint Szijjártó helye a Gazprom igazgatóságában lett volna, de végül a kínai BYD-hoz igazolt. Orbán egyik legfontosabb embere távozik a frontvonalból, akiről leginkább a Lavrov orosz külügyminiszterhez fűződő bizarr kapcsolata marad emlékezetes. Voltak azért más ügyei is.
A belsőépítészeti cégnek kilenc hónappal az indulása után szüksége volt a luxus városi terepjáróra.
A Direkt36 azt írta, Spöttle orosz titkosszolgálati kapcsolatai miatt akadt fenn a nemzetbiztonsági átvilágításon a diplomataképzésére jelentkező közeli hozzátartozója.
Szijjártó Péter ezért vitte magával Kupper Andrást Kínába üzletelni.
2024-ben lépték át az egymilliárdos határt, 2025-ben pedig rögtön a kétmilliárdosat is.
Köszönetet mondott Putyin csatlósának a békére való törekvésben való közös megértésért.
A külügyminiszter felesége majdnem az egész profitot ki is vette a cégből osztalékként.
Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.
Újabb, a korábbi magyar külügyminiszter szervilis viselkedését ékesen példázó Szijjártó–Lavrov-hangfelvételt hozott nyilvánosságra Panyi Szabolcs.
A Szíjj Lászlóról szóló kérdéseket úgy kezelte, mintha az a magánéletének része lenne, amihez senkinek semmi köze.
Négy év alatt 1,6 milliárd forinttal gazdagodott Szijjártó-Nagy Szilvia.
A külügyminiszter fölényes Fidesz-győzelmet jósol, és közölte: ő még nem kapott olyan kérést Orbántól, amire felmerült volna, hogy nemet mond.
A magyar külügyminiszter fülébe Moszkvában is eljutottak Georg Spöttle szavai. A nyíltan az oroszoknak szurkoló „szakértő” rajongójaként Szijjártó egészen meredek dolgokat hallgat végig.
Részletes dokumentumokat ismertünk meg, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott.
Tavaly nyár óta 22-szer repült a külügyminiszter egy olyan privátjettel, amilyennel a kuvaiti királyi család is utazik.
Az erre irányuló konkrét kérdésekre sem válaszolt.
A külképviseletek protokoll-főosztályainak elküldött ellenőrző listából megismerhetjük a külügyminiszter rocksztárallűrjeit, még konkrét márkákat is megneveznek.
Ez volt az az eset, amikor a volt külügyminiszter arról posztolt, hogy szerényen vonatozik, csakhogy a gép eközben üresen követte.
Most azt is vizsgálják, hogy hogyan kaphattak bármiféle magyar kötődés nélkül egyesek állampolgárságot a külügy segítségével.