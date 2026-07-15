Szijjártó kétszer is egyeztetett személyesen Orbánnal a lemondásáról

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„A pártelnök természetesen tudott a döntésről, az elmúlt hetekben két alkalommal személyesen egyeztetett Szijjártó Péterrel” – ezt válaszolta a Telex kérdésére a Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan, miután kiderült: a volt külügyminiszter lemondott parlamenti mandátumáról, és egy kínai autógyártónál helyezkedett el.

„A Szijjártó Péterrel való húsz év közös munkára bajtársiassággal és barátsággal gondolok vissza, és biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor pártelnök is” – írta Havasi. A Fidesz ezt a pályamódosítást sikerként próbálja tálalni:

„Szijjártó Péter a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon. Gratulálunk, Péter! Büszkék vagyunk rád!”

Jövő kedden dönt a párt arról, ki üljön be Szijjártó helyére, illetve ki legyen a frakcióvezetésről lemondó Gulyás Gergely utódja.

Később Orbán Viktor is reagált a hírre. Szijjártóval közös képet poszolt a Facebookra, és azt írta, „a nyár csúcsigazolása a BYD-é”.