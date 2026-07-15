Szijjártó Péter a BYD-nál fog dolgozni

„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter volt külügyminiszter.

„A BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább.”

Fotó: DAVID BALOGH/Xinhua via AFP

Szijjártó Péter már külügyminiszterként megalapozta kapcsolatát a kínai autógyártó céggel, 2025 májusában is ő jelentette be, hogy százmilliárd forint értékű beruházás keretében telepíti a cég Budapestre az európai vállalati és fejlesztési központját. Ebben a központban dolgozik majd a volt külügyminiszter a cég „külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként”.

A BYD százmilliárdos beruházáshoz egyébként az előző kormány húszmilliárd forintos támogatást tervezett biztosítani, és ahogy akkor Szijjártó elmondta, „az új európai központban és fejlesztőközpontban összesen kétezer új munkahely jön létre. És ennek a kétezer munkahelynek a 90 százalékát felsőfokú végzettségű munkavállalók fogják betölteni, akik alapvetően mérnöki végzettséggel rendelkeznek”.

Az egyik ilyen munkahelyet kaparintotta meg most ezek szerint Szijjártó Péter, aki akkor arról is beszélt, hogy „a vállalattal aláírt stratégiai megállapodás értelmében a budapesti fejlesztési központban magyar PhD-képzésben részt vevő egyetemi hallgatókat és egyetemi kutatókat, illetve duális szakképzésben részt vevő magyar diákokat és hallgatókat fognak alkalmazni”.

De nem ez volt az egyetlen közeli és látványos kapcsolata a volt külügyminiszternek a BYD-val. Az április választás előtti kampányturnéját, amit „Peti itthon” címmel indított, egy olyan izgalmas vizuállal támogatott meg, amin Szijjártó Péter egy fogaton állt, és nyolc ébenfekete lovat hajtott egy hosszú, egyenes úton, mint aki jól végezte dolgát a mögötte látható Puskás Arénában és BYD-gyárban.

2025 elején vizsgálat indult a BYD magyarországi beruházása miatt, az Európai Unió azt vizsgálta, hogy Kína nem nyújtott-e szabálytalan támogatást a BYD elektromos autók magyarországi üzemének építéséhez.

Szijjártó egyébként azok után vállal munkát a BYD-nál, hogy 2026 áprilisában kiderült, a munkások egy részét extrém körülmények között dolgoztatták a szegedi BYD-gyár építésekor, idén júniusban pedig egy munkás is meghalt, illetve nyomozást rendeltek el környezetkárosítás gyanúja miatt a BYD szegedi beruházása kapcsán, miután kiderült, hogy szennyezett földet rakodhatott le a BYD. Utóbbit, vagyis hogy megsértették volna a magyar környezetvédelmi szabályokat Stella Li, a BYD alelnöke tagadta. És akkor arról még nem is ejtettünk szót, hogy mindezek mellett az Egyesült Államok is azzal vádolja a kínai autógyártót, hogy kapcsolatban áll a kínai hadsereggel.

Szijjártó 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor személyes szóvivője volt, 2012-től pedig külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár majd 2014-től egészen a Fidesz választási vereségéig külgazdasági és külügyminiszter volt. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. Lemondását már a parlament.hu-n is rögzítették.