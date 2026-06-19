Meghalt egy munkás a szegedi BYD gyár építkezésén

A Magyar Hang információi szerint életét vesztette csütörtökön délután egy kínai munkás, aki a műszakja végeztével kifelé tartott a szegedi BYD építési területéről, amikor megbotlott és kamion alá esett.

„A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottunk. A mentők sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni a férfi életét” – közölt a mentőszolgálat. A baleset körülményeit nem erősítették meg a lapnak.

Fotó: LONG WEI/CFOTO via AFP

A lap kereste a rendőrséget és a gyár sajtóosztályát is, de még nem reagáltak.

Már februárban is történt egy haláleset az építkezésen, akkor egy rakodási és daruzási művelet közben történt baleset. Márciusban pedig életveszélyes állapotokról számolt be egy ott dolgozó.