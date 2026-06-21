A BYD alelnöke tagadja, hogy megsértették a magyar környezetvédelmi szabályokat

Stella Li, a BYD alelnöke tagadja, hogy a kínai autógyártó cég megsértette a magyar környezetvédelmi szabályokat. Ezt Gajdos László élő környezetért felelős miniszter állította korábban.

A Bloomberg cikke szerint Stella Li egy belgrádi konferencián azt mondta, hogy nem csináltak semmi rosszat első európai üzemük létesítése közben, és már ügyvédet is fogadtak. A cégvezető arról is beszélt, hogy a BYD továbbra is keres más telephelyeket, de a fókuszban Magyarország van. A szegedi üzemben minél hamarabb el akarják indítani az összeszerelő sorokat.

Stella Li Fotó: MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

A BYD-gyár ügyében a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal tett feljelentést, jelenleg a rendőrség vizsgálódik. A gyanú szerint a cég a beruházás helyszínéről mérgezett földet szállított külső lerakóba.

A BYD szegedi beruházása áprilisban EU-s szinten is napirendre került, miután egy civil szervezet súlyos munkakörülményekről számolt be az építkezésen. Egy ott dolgozó életveszélyes állapotokról, verekedő munkásokról számolt be. A héten pedig egy kínai munkás vesztette életét az építkezésen.