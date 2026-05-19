Gajdos László felszólította a BYD vezetőit, hogy azonnal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebookon közölte az alábbiakat:

„Tudomásomra jutott, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

Konzultáltam az illetékes szervekkel, valamint Dr. Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatott a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről és a helyi lakosság jogos aggodalmáról. Ezúton is határozottan és nyomatékosan felszólítom a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek!

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk!”