Az Egyesült Államok azzal vádolja a BYD-t, hogy kapcsolatban áll a kínai hadsereggel

Az Egyesült Államok több nagy kínai vállalat között az Alibabát és a BYD elektromosautó-gyártót is felvette azoknak a cégeknek a listájára, amikről úgy gondolják, hogy kapcsolatban állhatnak a kínai hadsereggel. A védelmi minisztérium listájának célja, hogy figyelmeztesse az amerikai szervezeteket a kínai cégekkel folytatott üzleti tevékenység kockázataira, de a listára kerülés nem jelenti azt, hogy az érintett vállalatokat azonnal szankciókkal sújtanák.

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A kínai nagykövetség szerint a lista „diszkriminatív”, és azt mondta, hogy a kínai vállalatok szigorúan betartották a külföldi törvényeket. A BBC megkereste a BYD-t és a listán szereplő több más vállalatot is kommentárért. Az Alibaba képviselői külön azt közölték, hogy nincs alapja annak, hogy cégeik felkerültek a listára.

A Section 1260H néven ismert listát hétfőn, a Federal Registerben közzétett bejegyzésben jelentették be, és azon Kína néhány vezető vállalata is szerepel. A Pentagon listáján több mint 80 „kínai katonai vállalat” szerepel, amik közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtanak az Egyesült Államok számára. Ezeknek egy része közvetlenül versenyez nagy amerikai cégekkel olyan iparágakban, mint az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia. A BYD például az év elején megelőzte a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált.

A lista szerint az Alibaba, a BYD és a Baidu technológiai óriás is azon vállalatok között van, amiket azzal vádolnak, hogy katonai–polgári szereplőként hozzájárulnak a kínai védelmi műveletekhez.

A korábban felvett vállalatok – például a Tencent és a Huawei technológiai óriások, a DJI dróngyártó és a CATL akkumulátorgyártó – továbbra is szerepelnek a listán.

Washington 2019-ben nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva megtiltotta az amerikai vállalatoknak, hogy üzleti kapcsolatban álljanak a Huaweijel, Kína egyik legnagyobb vállalatával, ezek az aggályok a cég berendezéseihez kapcsolódtak. A Huawei tagadta azokat az állításokat, amelyek szerint termékeinek használata biztonsági kockázatot jelentene, és azt állítja, hogy független a kínai kormánytól. (BBC)