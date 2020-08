Szijjártó úgy mantrázta, hogy a jachtozás magánügy, mintha felvételről szólna

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Mivel már egy hete arról szólnak a hírek, hogy Szijjártó Péter a kormány egyik kedvenc nagyvállalkozójának, Szíjj Lászlónak a luxusjachtján töltötte a horvátországi nyaralását, a miniszter kedden a hajdúsámsoni főút átadásán megtörte a csendet, kiállt a nyilvánosság elé, mert úgy érezte, olyan írások jelentek meg, amik sértették az igazságérzetét.

De mindezt úgy hozta le, hogy egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni. Ez mindenképpen rekord a miniszteri magyarázkodások történetében, ennél még Rogán Antal is konkrétabb válaszokat adott a helikopterezéséről szóló kérdésekre. Ilyen interjút még mi sem csináltunk, ahol úgy kaptuk meg a válaszokat, mintha az alany ott sem lett volna, csak egy lejátszóból szólt volna a szöveg: a családi vakáció az a magánélet része, a magánélet joga őt, a családját és a barátait is megilleti, a jogszabáloykat tiszteletben tartotta, ez nem szezonális kérdés, mindig tiszteletben tartja, télen, nyáron, tavasszal és ősszel is, hátárvonalat húz a magánélet és a közélet közé, a magánéletéről nem kíván nyilatkozni, a családi vakáció a magánélet része stb.

Közben azt nem tudtuk meg:

Miért pont annak a vállalkozónak a jachtján töltötte a nyaralását, aki az állami megrendelésekből gazdagodott meg?

M saját zsebéből fizette a több milliós bérleti díjat vagy ajándékba kapta az üzletembertől?

Ha ajándékba kapta, az bekerül-e a vagyonnyilatkozatába?

Egyáltalán milyen viszonyban van Szíjj Lászlóval?

Szijjártó úgy tett, mintha ezek a magánéletének részei lennének, amihez a közvéleménynek semmi köze, miközben egy miniszter egy működő polgári demokráciában egy ilyen ügy után már lemondott volna.