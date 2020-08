Egy működő polgári demokráciában Szijjártó Péter már lemondott volna

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Nehéz elképzelni annál egyértelműbb és látványosabb lebukást, mint amit Szijjártó Péter mutatott be vasárnap a Lady MRD luxusjacht fedélzetén.

A külügyminisztert az ország egyik leggazdagabb embere, a tiszakécskei építési vállalkozó, Szíjj László hajójának fedélzetén fotózta le az Átlátszónak Németh Dániel, amint családja körében múlatja az időt a horvát Adrián Biograd Na Morutól 25 kilométerre délre, a szárazföldtől mintegy 15 kilométeres távolságra.

Hogy ez miért botrány, hogy miért mondana le Szijjártó, ha bárhol máshol lenne miniszter Európában, és hogy miért nem fog végül, azt négy pontban foglaltuk össze röviden:

1. Korrupciógyanú

Szíjj László nem egyszerűen a negyedik leggazdagabb magyar, ő a Fidesz-kormány egyik elsőszámú kedvezményezettje: az elmúlt évek legtöbb építési közbeszerzését jegyző Duna Aszfalt Zrt. és az egykor Simicska Lajos által építgetett Közgép Zrt. tulajdonosa, Mészáros Lőrinc üzlettársa és barátja, aki Orbán Viktorral is állandó kapcsolatot tart.

A Duna Aszfalt nyeresége az állami megbízásoknak köszönhetően az elmúlt tíz évben a nulla közeléből 20 milliárd forint magasságába szökött fel.

Szíjj Lászlóból ez a kormány csinált többszörös milliárdost, és július óta, egy uniós szabály nyomán tudjuk, hogy ő az Lady MRD-t üzemeltető máltai offshore-hátterű cég, az L&L Charter Ltd. valódi tulajdonosa. A hajó értéke 6 milliárd forint.

Szijjártó hajókázása felett akkor sem szabad elsiklani, ha a miniszterelnökkel is megesett már hasonló incidens, miután kiderült, hogy a másik NER-milliárdos Garancsi István magánrepülőjén közlekedett európai stadionok között, és ez rendszeresen megtörténik azóta is.

Az ilyen eseteket a korrupciós tankönyvek megvesztegetésről szóló fejezetei elsőként tárgyalják: a magasrangú politikus elfogad egy ajándékutat a kormány által kiosztott pénzből meggazdagodott oligarchától = korrupció. A másik eshetőség az volna, hogy Szijjártó fizetett a hajózásért, csakhogy törvényes keresetéből ez nemigen telne ki: a jacht egy heti bérleti díja (35-40 millió forint) magasabb, mint amennyit a miniszter egy évben megkeres. Aligha véletlen, hogy a külügy három napja nem adott ki információt arról, ki fizette az utat.

Már közepesen fejlett demokráciában is azonnal távoznia kell egy állami vezetőnek egy ilyen horderejű eset miatt.

Csak a közelmúltból és a környező országokból néhány példa korrupció miatt történt lemondásra: a szlovén Jure Leben szlovén környezetvédelmi miniszter azért adta vissza mandátumát, mert odaígért egy 40 milliós közbeszerzést egy közeli cégnek, a horvát Martina Dalic gazdasági miniszter azért, mert nyilvánosságra került a privát levelezése több tanácsadó céggel; Tomislav Karamarko, a horvát kormány első miniszterelnök-helyettese pedig azért, mert felesége üzleti kapcsolatban állt egy lobbicéggel.

Bulgáriában 2019-ben Rumen Porodzsanov mezőgazdasági miniszter mondott le korrupció gyanúja miatt. És persze ott a tavalyi Strache-botrány is, ami után az alkancellár épp azért távozott posztjáról, mert kiderült, hogy orbánviktorost szeretne játszani az osztrák médiában. De két éve a 444-en felelevenítettünk egy német történetet is arról, milyen az, amikor egy tartományi miniszterelnök elfogad egy ajándékutat, majd két hét múlva lemond.

Magyarországon 2010 óta senkinek nem kellett elhagynia hivatalát még korrupció vagy annak gyanúja miatt. De ettől a nyilvánosságnak még nem kell elfogadnia, hogy ez szükségszerűen így kell legyen.

2. Megtévesztés

Aznap, mikor a kép elkészült a Lady MRD fedélzetén, Szijjártó olyat posztolt a Facebookon, mintha a Bem téri irodájában dolgozna a belarusz válság megoldásán. Öltöny, nyakkendő.

Hasonló képet tett ki a miniszter másnap is a közösségi oldalra. Első nap állítása szerint Josep Borrellel, az Európai Unió külügyi főképviselőjével és Heiko Maas német külügyminiszter-kollégával egyeztetett telefonon, másnap pedig Edgars Rinkēvičs lett, Urmas Reinsalu észt és Linas Linkevicius litván külügyminiszterrel, majd Orbán Viktorral egyeztetett.

A hajó Átlátszó által dokumentált és rekonstruált útvonala, továbbá a kormánytagok által sűrűn használt OE-LEM lajstromjelű luxus-magánrepülőgép koordinátái alapján a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Szijjártó csütörtökön érkezett meg a Lady MRD fedélzetére, és legkésőbb vasárnap estig ott is tartózkodott. Hogy így volt-e, nem tudhatjuk, mert a Külügy nem árulja el.

De valójában a lényeg nem is ez, hanem hogy

vasárnap Szijjártó nem az irodájában volt, miközben a nyilvánosság felé ennek ellenkezőjét mutatta. Ezt saját államtitkára, Menczer Tamás, majd hivatala erősítette meg, miután a Facebookon másnap azt közölte, hogy a miniszter szabadságát tölti – és dolgozik. A Külügy ezzel közvetve elismerte, hogy a miniszter megvezette a közvéleményt, amikor vasárnap és hétfőn is hivatali körülmények között közölt képet magáról.

Az eset hasonlít valamelyest Rogán Antal kommunikációs miniszter 2016-os helikopterezős incidensére: abban az ügyben is csak egyik oldala volt a botránynak az, hogy a miniszternek miből telik helikopterrel leutazni egy balatoni esküvőre. Az igazi botrány abból kerekedett, hogy Rogán letagadta a történteket, mielőtt a Népszabadság lehozta az arról készült képeket.

Más az, ha az emberek emlegetik, hogy a „politikusok mind hazudnak”, mint amikor kristálytiszta bizonyíték fekszik előttük arról, hogy amit egy miniszter állít, az nem igaz.

És hogy milyen az, amikor egy politikus és az őt kérdező újságírók is pontosan tudják, hogy előbbi hazudott, de nem hajlandó azt elismerni, az kiderült Rogán 2016-os sajtótájékoztatóján, ami az egyik legbizarrabb volt mind közül az elmúlt tíz évben.

Sarkadi Zsolt akkor feltette azt a kérdést a kommunikációs miniszternek, ami most Szijjártót illetné, és ami miatt a magas beosztású politikusok általában félreállnak, ha kamuzáson érik őket:

„Ha egyszer bizonyíthatóan hazudott, akkor most miért kéne elhinni, hogy erre a kérdésre épp igazat válaszol?”

3. Időzítés

Az Átlátszó cikke azt vélelmezi, hogy a magyar álláspont azért alakulhatott ki olyan lassan és szerencsétlenül a belarusz válság ügyében, mert Szijjártó annak eszkalálódása idején már szabadságon volt, és a Lady MRD fedélzetéről telefonálta körbe Európa külügyminisztereit. Mivel a hivatala erről sem oszt meg információt, nem tudhatjuk, hogy így van-e.

Azt viszont igen, hogy az egész adriai kiruccanás időzítése ennél nem lehetett volna szerencsétlenebb.

Egyrészt Szijjártó vagy nem szakította meg nyaralását a krízis miatt, vagy – ami még zűrösebb –, annak közepén úgy döntött, hogy megszakítja a munkát, és leugrik az Adriára.

Hétfőn épp arról írtunk a 444-en, milyen bántó a magyar diplomáciai hallgatása egy ilyen tempóban súlyosbodó regionális válság idején. Másnap kiderült, hogy a vadul kommunikáló külügyminiszter igazából nyaral.

De a belarusz válság csak az egyik kellemetlen momentum. A Covid-válság miatt maga a miniszterelnök kérte azt a magyaroktól néhány hete, hogy idén inkább a belföldi turizmust részesítsék előnyben. És hát épp az Adriával példálózott:

„Több Balaton, kevesebb Adria!” Külügyminisztere mégis az Adriát választotta, és ráadásul nem is vállalva az ellentmondást, hanem titokban, fű alatt, azt kommunikálva, hogy a hivatalában teszi a dolgát. (Gulyás Gergely miniszter épp szerdán jelentette be, hogy szeptembertől újabb utazási szigorítások következnek.)

Az innét nézve már csak részletkérdés, bár nem jelentéktelen, hogy ha igazat mond a Külügyminisztérium, akkor Szijjártó miként tudott ténylegesen dolgozni a Lady MRD fedélzetéről. Ha adott esetben munkairatokat vitt magával egy magánkézben lévő luxushajóra, az legalábbis felvethet bizonyos nemzetbiztonsági kérdéseket is.

4. A rendszer lényege

Szijjártó Péter még külügyi szóvivőként Orbán Viktor mellett egy 2013-as EP-ülésen Strasbourgban. Fotó: 444

Ami miatt Szijjártó Péternek nem kell aggódnia a posztja miatt, az éppenséggel az Orbán-rendszer működésének lényege.

A külügyminiszter a miniszterelnök egyik legfontosabb kádere. Az elmúlt tizenöt évben személyi titkára, szóvivője, majd államtitkára is volt, mielőtt külügyminisztere lett.

Nem csak arról van szó, hogy Szijjártó eltitkolt adriai kiruccanása más megítélés alá esik a kormánymédiában, mint Karácsony Gergely balatonfüredi fagyizása, Cseh Katalin dőzsölése a 2015-ös Volt fesztiválon, vagy Vona Gábor és egy gyanútlanul elfogyasztott Aperol Spritz Olaszországban.

A külügyminiszter megóvása üzenet a rendszer működtetői irányába: ha hűséges vagy, és teszed a dolgod, a csapat összezár mögötted még akkor is, ha saját kapudba pattant rólad a labda. Márpedig Szijjártónál lojálisabb, megbízhatóbb és szorgalmasabb katonája Orbánnak is kevés van.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerében még meg is erősítheti a beosztottat pozíciójában egy-egy ilyen érzékenyebb ügy. Így volt Lázár János (akkori frakcióvezető) esetében is, miután kiderült róla, hogy szerinte mindenki annyit ér, amennyit összeszedett, és hasonlóan alakult a történet a helikopterezését követően hazugságon kapott Rogán Antallal is. Ebben szerepet játszhat az is, hogy minél inkább sebezhetővé válik egy-egy magasrangú politikus a Fideszben, annál kiszolgáltatottabb a legfelső hatalom számára.

Az elvárás az ilyen esetekben ma már inkább az, hogy viselni kell az ütéseket, és nem összerogyni - keményen, férfiasan (macsósan) menni előre, még ha sebeket is kap az ember. Szijjártó egyelőre úgy kommunikál, mint aki ott se volt: a Facebookon előbb a Bajnokok Ligája elődöntőjét kommentálta, szerda reggel pedig a kormány beruházás-ösztönzési programját méltatta, mintha mi se történt volna.

A miniszterelnök egyik új kedvence, a kultúrpolitika megvalósításában fontos szerepet játszó Demeter Szilárd árulta el nemrégiben, mi is a teendő az olyan helyzetekben, mint amilyenbe most Szijjártó került: