Napirendre se vette a Fővárosi Közgyűlés a Pride-ot támogató javaslatokat, pedig azokat még a Fidesz is támogatta

Mármint a napirendre vételüket.

De ne szaladjunk ennyire előre: a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén három olyan pont volt, ami reflektált a kormány múlt héten elfogadott, lényegében a Budapest Pride betiltására vonatkozó törvénymódosítását.

Barabás Richárd, a Párbeszéd frakcióvezetője nyújtott be egy módosítót, ami alapján szivárványszínű díszkivilágítás kaphatott volna az Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébániának (eredetileg a Fidesz kérte, hogy kerüljön be a templom a kivilágítandó épületek közé).

Baranyi Krisztina és Döme Zsuzsanna (MKKP) pedig két javaslatot nyújtott be, az egyikben azt javasolták, hogy a Városháza épületére mindig legyen kitűzve a Pride zászlója, amíg a törvénymódosítást vissza nem vonják, a másikban pedig arra tettek javaslatot, hogy Budapesten is legyenek a Pride-ot népszerűsítő feliratok, zászlók, szimbólumok a tömegközlekedési eszközökön idén júniusban.

Baranyi a múlt héten még a „világ leggyávább főpolgármesterének” nevezte Karácsony Gergelyt, aki nem vette napirendre az „ időben és teljesen szabályosan benyújtott” előterjesztéseit, amelyekkel a Pride betiltására reagált volna. Sérelmezte azt is, hogy erről ráadásul még csak nem is Karácsonytól, hanem a DK-s Déri Tibor Facebook-bejegyzéséből értesült.

Déri akkor azt posztolta:

NAGYON JÓ DÖNTÉS SZÜLETETT! A jövő heti Fővárosi Közgyűlés hivatalos meghívójában nem szerepel az a bizonyos napirend, amely az utóbbi napokban politikai cirkuszként próbálta tematizálni a közbeszédet.

Egy kommentben ráadásul meg is erősítette, hogy kifejezetten Baranyi előterjesztésére gondolt:

Ehhez képest ma reggel a Demokratikus Koalíció kiküldött egy közleményt, amiben már azt írták:

„A DK ma megszavazza Baranyi Krisztina és a Kutyapárt fővárosi közgyűlési javaslatát a budapesti Pride melletti kiállásról. Hisszük, hogy senkit nem foszthatnak meg nemi identitása vagy szexuális orientációja miatt alapvető demokratikus jogától, a gyülekezési jogtól, ezért nem maradhatunk csendben, amikor a Fidesz éppen ezt teszi a magyar, köztük a budapesti polgárokkal. Ezért a Demokratikus Koalíció ma megszavazza Baranyi Krisztina és a Kutyapárt fővárosi közgyűlési javaslatát a budapesti Pride melletti kiállásról. Egy ilyen súlyos ügyben nincs helye taktikázásnak és mellébeszélésnek, Budapestnek meg kell mutatnia, hogy megvédi polgárait az Orbán-rendszer jogfosztásaitól, és kiáll mindenkiért, akire a hatalom célkeresztet rajzol!”

Karácsony Gergely is reagált még a múlt héten Baranyi szavaira, ő azt írta:

„Zuglói polgármesterként én tűztem ki elsőként a szivárványos zászlót magyar középületre. Amióta főpolgármester vagyok, minden évben ott volt a szivárványos zászló a Városházán, és ez így lesz akkor is, ha ezt a hatalom megtiltja. És amióta főpolgármester vagyok, a főváros minden évben segítséget nyújtott a Budapest Pride megszervezéséhez, és ez így lesz akkor is, ha ezt a hatalom megtiltja. Számomra a Pride ügye fontosabb, mint az a poltikai kommunikációs versenyfutás, hogy ki a Pride legnagyobb barátja. Éppen ezért - és a Pride szervezők kifejezett kérésére - nem szeretném ha a Fővárosi Közgyűlés olyan a Pride-dal kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalna, amelyek elfogadására semmi esély. Értem, hogy ezzel kiválóan lehet provokálni a fővárosi frakciókat, politikai arcélt mutatni, de a politikai játszma vesztesei azok lesznek, akiknek most a legnagyobb támogatásra lenne szükségük: az lmbtq honfitársaink.

Barabás Richárd javaslatát viszont Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) kritizálta, ő úgy fogalmazott: messzemenőkig elítéli és a demokratikus alapértékekkel ellentétesnek tartja a gyülekezési jog korlátozását, de szerinte nem ez a helyes válasz.

„Tényleg a vallásukat gyakorló, templomba járó budapestieken kell kitölteni a dühét a városvezetésnek a Pride miatt? Előrevisz ez? Ettől lesz jobb hely Budapest, a kormány provokációjának fényében?”

photo_camera Karácsony Gergely megnyitotta az ülést. Fotó: Bankó Gábor/444

Ezzel a felütéssel kezdte tehát meg ülését ma a Fővárosi Közgyűlés, ahol Karácsony Gergely rögvest jelezte is: a napirend elfogadása előtt külön szavaznak arról, hogy ezt a három előterjesztést (egyebek mellett) napirendre vegyék-e.

Baranyi Krisztina felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy a Pride betiltására vonatkozó törvény nem gumicsont, hanem a jelenkor meghatározó politikai konfliktusa.

photo_camera Baranyi Krisztina szürke szivárványos pólóban szólalt fel. Fotó: Bankó Gábor/444

„A mi dolgunk nem elkerülni, hanem megvívni ezeket az ütközeteket, nem lapítanunk kell, hanem szivárványba öltöztetni a várost” - fogalmazott, és arra kérte a közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztéseiket, hogy vitát folytathassanak róla.

Molnár Dániel, a Tisza frakciójából arról beszélt, hogy a Fidesz célja az, hogy az emberek ne arról beszéljenek, hogy mi folyik az országban, az alaptörvény módosításának célja pedig a megfigyelőállam kiépítése.

„Minden más csak porhintés és provokáció, hogy megosszák a magyarokat” - mondta, és jelezte azt is, hogy ők nem támogatják az előterjesztések napirendre vételét.

Barabás Richárd szintén azt kérte, hogy a közgyűlés támogassa a Pride-hoz kapcsolódó javaslatokat, már csak azért is, mert a budapestiek tegnap este ezt kérték, amikor 4 hidat is lefoglaltak a törvénymódosítás miatti tiltakozásképp (erről szóló tudósításunkat itt lehet visszaolvasni).

photo_camera Barabás Richárd szerint lelkiismereti kérdés, hogy a főváros hogyan reagál a törvényre. Fotó: Bankó Gábor/444

Azt mondta, érti a politikai taktikát, ami inkább hallgatásba burkolózik a témával kapcsolatban, de ő, már csak személyes érintettsége miatt sem teheti meg, hogy hallgasson, ráadásul - hívta fel a figyelmet - az is egyfajta politikai taktika, ha az emberek kiállnak az érdekeik mellett.

„Meleg politikusként soha nem tudnám elfogadni, ha nem áll ki a közgyűlés a Pride mellett” - mondta Barabás.

A Párbeszéd frakcióvezetője szerint fontos látni, hogy ami ma Magyarországon történik, az nem csak a Pride-ot érinti, hanem „az alapvető szabadságunkat fenyegeti”. Azt mondta, ő optimista, mert ha a közgyűlés nem is veszi napirendre az előterjesztéseket, a budapestiek majd napirendre veszik.

„Találkozzunk a Pride-on.”

Barabás után a fideszes Szécsényi Dániel szólalt fel, ő egyrészt a kormányzati szlogeneket mondta fel, miszerint a törvénymódosítás kizárólag a gyerekek védelmét szolgálja, másrészt viszont a Tiszát kérdezte fel:

„Kedves Tisza Párt, önök, akik nyíltan felvállalják Bódis Krisztát, miért hallgatnak?”

Ezen a vonalon ment tovább a szintén fideszes Gulyás Gergely Kristóf is, aki előbb arról beszélt, hogy a Pride egy politikai mozgalom, ami a család kigúnyolásáról szól, mert azon „félmeztelen alakok bőrszerkóban, gyermekek előtt vonulnak, közterületen, ráadásul Soros-pénzből”, épp ezért a maga részéről (meglepetés!) kifejezetten előremutatónak tartja az alaptörvény módosítását, mert „a gyermek nem az NGO-ké, hanem a miénk”.

Ezután Gulyás ráfordult a Tisza froclizására, elmondása szerint ugyanis hiába nevezik magukat új politikai erőnek, ha egy „alapvető kérdésben sem beszélnek tisztán és őszintén”.

„Támogatják-e a Pride-ot vagy sem? Elég volt a sunnyogásból... Ez nem egy olyan kérdés, amit majd eldönt a társadalom, Budapestnek joga van tudni, hogy melyik oldalon állnak”

Gulyás jelezte, a Fidesz támogatja, hogy napirendre vegyék az előterjesztéseket, mert beszélni akarnak róla. „Adjunk teret minden politikai vitának” - tette hozzá.

Döme Zsuzsanna ugyan nem értett egyet a fideszes érveléssel, de a lényeggel igen: szerinte is kell beszélni az ügyről. Meg is hívott mindenkit az MKKP április 12-i szürke Békemenetére, illetve a 420-tüntetésükre is, amit ugyan a törvény értelmében már betiltottak, de a párt fellebbezett a döntés ellen.

Mindezek után szavaztak a három előterjesztésről.

Barabás Richárd módosítóját 15 igen, 1 tartózkodás - Karácsony Gergely főpolgármester volt -, és 0 nem mellett, ám 14 nem szavazó és 3 távollévő miatt (ez ugye 17, ami többségnek számít) végül nem vették napirendre.

Baranyi Krisztina és Döme Zsuzsanna előterjesztései sem kerültek napirendre, pontosan ugyanezekkel a paraméterekkel.

A Fidesz-KDNP frakciójának minden jelenlévő tagja valóban támogatta amúgy az előterjesztések napirendre vételét, a Tisza Párt és a Vitézy-féle Podmaniczky Mozgalom viszont inkább nem szavazott. Karácsony Gergely mindhárom esetben tartózkodott.

Az MKKP háromtagú frakciójából Kovács Gergely nem vett részt az ülésen, a DK háromtagú frakciójából pedig mind a frakcióvezető Szaniszló Sándor, mind az előterjesztéseket korábban nyilvánosan nem támogató Déri Tibor távol maradt az üléstől, az egy bent ülő képviselőjük, keszthelyi Dorottya viszont igennel szavazott.

photo_camera Így nézett ki mindez a gyakorlatban. Fotó: Önkormányzati TV

A napirendet érintő szavazások után Ordas Eszter, a Tisza Párt frakcióvezetője felszólalásában megismételte, hogy pártjuk nem ül fel a provokációnak, és egy kicsit promózta a Tisza népszavazását (ami ugye nem népszavazás, ahogy arról írtunk korábban), sőt, még a fideszes képviselőket is arra biztatta, hogy nyugodtan töltsék ki, hiszen amúgy is anonim.

Erre a felvetésre a Fidesz nevében Szepesfalvy Anna reagált, aki azonban előbb még elkövette azt a taktikai hibát, hogy üdvözölte az ülésteremben éppen akciózó Szabó Bálintot. A botrányairól elhíresült szegedi politikus, aki tegnap este még a Dunán próbált átúszni a hídlezárások egy pontján (sőt, a rendőrségi tájékoztatás szerint újra is kellett éleszteni), ma már a Fővárosi Közgyűlésben kiabált, bár hogy mit, azt a közvetítésben nem igazán lehetett hallani.

photo_camera Szabó Bálint bekiabál. Fotó: Bankó Gábor/444

Szepesfalvy tehát először az éppen bekiabáló Szabónak üzent, mondván: „megnyugtat a tudat, hogy ön jól van”, majd Ordas Eszternek szúrt oda, jelezve, hogy a frakcióvezető által elmondott beszéd kampánybeszéd volt csupán, „de azon túl csak a gyávaság marad”. A fideszes képviselő szerint a tiszások „elbújnak egy adatgyűjtés mögé, de nem nyilvánítanak véleményt”, többek közt arról sem, hogy mi a véleményük Ukrajna uniós csatlakozásáról, a háborúról, vagy most épp a Pride-ról.

„Ez méltatlan egy olyan pártról, ami azt képzeli magáról, hogy képes lenne eligazgatni az országot” - mondta Szepesfalvy.

Arra a felvetésre pedig, hogy a fideszesek is töltsék ki a Tisza népszavazási kérdőívét, annyit mondott: piramisjátékba nem adják az adataikat.

A törvénymódosítást pedig még egyszer azzal védte meg, hogy a gyerekeknek alkoholt sem lehet adni, mert tiltja a törvény, hasonló ehhez az is, ha a Pride-tól védik meg őket.